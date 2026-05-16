Sony'den 32 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Geliyor! Gürültüyü Engelleyecek

Sony çok yakında yeni bir kulaklık tanıtacak. Günlük kullanım için uygun ses kalitesi sunan WH-1000XM6'nın da üzerinde konumlandırılan bu kulaklık, 1000X The ColleXion olarak adlandırılacak. Öne çıkan özelliklerinin başında ise yüksek ses kalitesi gelecek. Gürültüyü büyük ölçüde azaltacak olan cihaz ayrıca ideal pil ömrü de sunacak.

Sony 1000X The ColleXion'ın Özellikleri Neler Olacak?

Pil Ömrü: 24 saat (ANC açık) / 32 saat (ANC kapalı)

Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 1,5 saat kullanım süresi

Fiziksel Kontrol: Güç tuşu, Bluetooth tuşu ve oval şeklinde çok amaçlı bir fiziksel düğme

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 12 mikrofonlu dinamik gürültü engelleme

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): 6 mikrofonla desteklenen gürültü azaltma

Renk Seçenekleri: Siyah ve beyaz

Sony 1000X The ColleXion Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunacak?

Sony 1000X The ColleXion, üst düzey bir ses kalitesi sunmak için Battery Studios, Sterling Sound ve Coast Mastering ile birlikte ayarlanmış sürücülerle birlikte gelecek ki bu, 1000X serisinde bir ilk olacak. Bas ve tizlerin dengeli bir şekilde verilmesi bekleniyor. Öte yandan vokallerin de daha net duyulacağı öngörülüyor.

Sony 1000X The ColleXion Gürültü Engelleyecek mi?

Kulaklığı öne çıkaran yönlerinden biri, gelişmiş gürültü engelleme performansı olacak. Öyle ki cihaz, çift işlemci ile desteklenen aktif gürültü engelleme özelliği ile gelecek. Herhangi bir toplu taşıma aracında, kabalık bir kafede ve benzeri yoğun gürültünün olduğu ortamlarda gürültüyü büyük ölçüde engelleyecek. Cihaz, 12 mikrofonla donatıldı. Bu da etraftaki sesin çok çok daha iyi şekilde analiz edileceği anlamına geliyor.

Diğer yandan kulaklık, 6 mikrofonla desteklenen çevresel gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Bu, rüzgârlı havada konuşmayı oldukça zahmetsiz hâle getirecek. Genellikle dışarıda konuşurken sesli görüşmeler gerçekleştiren kişiler için önemli bir avantaj olabilecek bu özellik, sesin karşı tarafa net şekilde gitmesini sağlayacak.

Sony 1000X The ColleXion Ne Kadar Pil Ömrü Sunacak?

Yeni modelin pil ömrü kullanılan özelliğe bağlı olarak değişiklik gösterecek. ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde 24 saate kadar kullanım süresi elde edilebilecek. Bu özellik kullanılmadığında ise 32 saat pil ömrüne sahip olunabilecek. Bu arada cihazın 5 dakikalık şarj ile 1,5 saat pil ömrü sunduğunu belirtelim. Sony WH-1000XM6 ise ANC kapalıyken 40 saate kadar pil ömrü sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

Sony 1000X The ColleXion'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sony 1000X The ColleXion'ın fiyat etiketi 649 dolar olacağı iddia edildi. Bu da güncel kurla 29 bin 544 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 32 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini not düşelim.

Sony 1000X The ColleXion Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony 1000X The ColleXion'ın 19 Mayıs 2026'da tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtelim. Bu arada aktif gürültü engelleme özelliğinin yanı sıra dışarıdan ses almayı mümkün kılan şeffaf mod özelliğine de sahip olan Sony WH-1000XM6, 2026 yılının Şubat ayında tanıtılmıştı.

Sony 1000X The ColleXion Türkiye'de Satılacak mı?

Sony'nin şu an Türkiye'de WH-1000XM5, MDR-ZX110AP, Pulse Elite, MDR7506 gibi kulak üstü kulaklıkları satılıyor. Bunları göz önünde bulundurarak yeni kulaklığın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin henüz açıklama yok. O yüzden planların farklılık gösterebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Sony 1000X The ColleXion'ın üst düzey ses kalitesi isteyen, bütçesi sınırlı olmayan tüm kullanıcılar tarafından değerlendirilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Pil ömrü çoğu kişi için yeterli olacak olan model, özellikle gürültü engelleme konusunda farkını ortaya koyacaktır. Sık sık kalabalık ortamlarda bulunan ve iyi bir gürültü engellemeye ihtiyaç duyanlar için önemli avantaj içerecektir.