A101'de Elektrikli Kamyonet Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

Geçen perşembe günü iPhone 17e, Redmi Note 15 ve iPhone 17 Pro Max gibi akıllı telefonları satışa sunan A101, önümüzdeki hafta müşterilerine sunacağı ürünleri şimdiden açıkladı. Zincir market bu kapsamda elektrikli kamyonet satışa çıkaracak. Peki bu modelin özellikleri ne ve fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet A101'de Kaç TL?

A101, 30 Temmuz'da Volta VMP1 isimli dört tekerlekli elektrikli kamyoneti satışa sunacak. Modelin fiyat etiketi ise 279.990 TL olarak açıklandı. Maalesef şu an için broşürde stok bilgisi gibi detaylar paylaşılmadı. Bu nedenle ürünü satın alma gibi bir düşünceniz varsa stokların az olma ihtimalini de göz önüne alarak hızlı davranmanız gerekiyor.

Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet Özellikleri Neler?

Azami Hız: 51 km/saat

Motor Gücü: 4 kW

Azami Net Tork: 9,8 Nm

Batarya Tipi: LFP

Batarya Kapasitesi: 76,8 V 100 Ah

Batarya Şarj Süresi: 7 saat

Enerji Tüketimi: 140 W/km

Menzil: 115 km (Yol ve hava şartlarına göre değişebilir)

Fren Sistemi: Ön ve Arka Disk fren

Boyutlar: Uzunluk ~3324 mm, Genişlik ~1371 mm, Yükseklik ~1704 mm

Azami Taşıma Kapasitesi: 655 kg

Öne Çıkan Özellikler: Euro 5+ çevre performansı, Hidrolik direksiyon, Açılır cam tavan, Arka bağımsız süspansiyon, Isıtıcı sistemi, Suni deri koltuklar, Bluetooth özellikli multimedya teyp, LED far ve stop lambaları, Paslanma önleyici Kataforez kaplama.

Garanti: 2 yıl

Fiyat: 279.990 TL

Volta VMP1'de 4 kW gücünde elektrikli bir motor karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte 9,8 Nm tork üretebildiğini belirtelim. 3324 mm uzunluğunda, 1371 mm genişliğinde ve 1704 nmm yüksekliğindeki elektrikli kamyonetin kullanıcılara sunduğu menzil ise 115 kilometre. Ancak üretici şirketin açıklamasına göre bu menzil yol ve hava şartlarına göre değişebiliyor.

Modelin azami hızı ise saatte 51 kilometre seviyelerinde. Bunun dışında 655 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Zira üründe hidrolik direksiyon, açılır cam tavan, arka bağımsız süspansiyon, ısıtıcı sistemi, suni deri koltuklar, Bluetooth özellikli multimedya teyp ve paslanma önleyici kataforez kaplama gibi özellikler de mevcut.

A101'den Volta VMP1 4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet Satın Alınır mı?

Gelelim asıl soruya. Volta VMP1 üreticinin resmi web sitesinde 392.730 TL fiyat etiketiyle listeleniyor. Ancak stoklar tükendiği için şu an kendi sitesinden sipariş verilemiyor. Burada 'Gelince Haber Ver' uyarısıyla karşılaşıyorsunuz. Durum böyle olunca Volta VMP1'i A101'den satın almak fazlasıyla mantıklı hale geliyor. Yani hem fiyat daha ucuz hem de stok problemi yok.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.