Subaru Artık Daha Eğlenceli Otomobiller Üretecek!

Uzun yıllar boyunca sürüş zevki ve performans denince akla gelen ilk markalardan olan Subaru son yıllarda bu özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. Japon üretici STI'yi rafa kaldırırken WRX ise zamanla sıradanlaştı. Zaman zaman tanıttığı konseptlerle bizleri heyecanlandırmış olsa da Subaru eski günlerinden oldukça uzak. Bunun farkına varan şirket daha eğlenceli otomobiller üretmek için önemli bir adım atıyor.

Subaru Daha Eğlenceli Otomobiller Üretmek İçin Nasıl Bir Yol İzleyecek?

Son dönemde sıkıcı bir marka hâline geldiğini kabul eden Subaru, bu durumu değiştirmek için harekete geçti. Japon üretici eğlenceli otomobillere geri dönebilmek adına tamamen yeni bir departman kurma kararı aldı. Yakın zamanda yeni bir 'Ürün İnovasyon Merkezi' kuran şirket bu çatı altında Spor Araç Planlama Ofisi'ne yer verdi.

Subaru Baş Teknik Sorumlusu Tetsuro Fujinuki yaptığı röportajda markanın uzun zamandır izlediği yolu terk etmek istediklerini dile getirdi. Bu yöntemin sıkıcı olduğunun altını çizen Fujinuki artık farklı bir yolda ilerleyeceklerini ifade etti. Japon şirket böylece son yıllarda ortaya konan birçok heyecan verici konsepti hayata geçirebilmeyi umuyor.

Subaru Neden Spor Otomobillerden Vazgeçti?

Subaru uzun yıllar boyunca WRX STI, Legacy GT, Forester XT ve bunun gibi birçok turbo beslemeli ve dört tekerlekten sürüşe sahip modeller sundu. Sunduğu araçlarla ralli kökenlerine göndermede bulunan şirket, son yıllarda ise bu yapısını büyük oranda kaybetti. Japon üreticinin 2000'li yılların başında sunduğu WRX STI modellerinin gücü mevcut versiyona oldukça yakın değerlere sahip.

Markanın son WRX STI modeli 310 beygir güç sunuyordu. Bu rakam 2000'li yıllarda yeterli görünse de günümüzde rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyor. Şirket Japon marka bu durumu ise emisyon düzenlemelerine bağlıyor. Ancak Toyota GR Corolla, Honda Civic Type-R ve Hyundai i30 N gibi modelleri düşündüğümüzde bu durumun çok da geçerli olmadığı bir gerçek.

Subaru'nun Yeni Modelleri Nasıl Olacak?

Subaru yeniden eğlenceli otomobiller üretme hedefine uygun olarak 2027 yılında üç yeni manuel vitesli model tanıtmayı planlıyor. Bu modeller arasında WRX Sedan, özel bir BRZ ve beş kapılı bir hatchback model yer alıyor. Markanın yeni Spor Araç Planlama Ofisi tarafından geliştirildiği ifade edilen modeller Japon üretici için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

2027 yılı ile manuel vitesi WRX modeline geri döndürmeye hazırlanan şirket, daha hafif ve eğlenceli sürüşe sahip BRZ modelini de yine manuel vites ile donatacak. Şirketin planlarını yaptığı 5 kapılı hatchback modelini ise Performance-B STI konseptini temel alması bekleniyor. Bu model hot-hatch dünyasına dört çeker yapısı ile büyük bir heyecan katabilir.

Editörün Yorumu

Artık eskisi gibi otomobiller yapamadığının farkına varan Subaru yeniden eğlenceli modellere dönecek gibi görünüyor. Ayrıca eğlence demenin sadece fazla güç olmadığını da söylemekte yarar var. Sağlam bir şasi, iyi bir dört çeker sistem, tepkili bir motor ve hisli bir direksiyon ile müşteriler nispeten düşük güçlerle de tatmin olacaktır.