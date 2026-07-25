Mitsubishi Pajero Tanıtıldı Ama Sadece Özel Müşterilere!

1980'li yıllarda yollara çıkan Mitsubish Pajero son olarak 2018'de üretim bandından inmişti. O günden bu yana sessizliğe bürünen ikonik model yakında geri dönmeye hazırlanıyor. Japon marka, uzun zamandır teaser kampanyasını yürüttüğü SUV modelini bazı müşterilerine özel olarak tanıttı.

Mitsubishi Pajero Kimlere Özel Olarak Tanıtıldı?

Mitsubishi uzun zamandır beklenen modelinin tanıtımına hazırlanırken özel bir etkinliğe imza attı. Japon üretici, yeni nesil Pajero'yu düzenlediği özel bir etkinlik ile bazı müşterileri için gözler önüne serdi. 30 Mayıs'ta gerçekleştirildiği söylenen etkinlikte yeni Pajero seçilen kişilere resmi tanıtımdan önce sunulmuş oldu.

İlk defa yeni Pajero'yu gören müşterilerin aracı oldukça beğendiği görülüyor. Etkinliğe katılan kişiler aracın beklediklerinden daha havalı olduğunu ifade ederken arazi karakteri ve şıklığın bir arada sunulduğunun altı çiziliyor. Bu yorumlar doğrultusunda yeni SUV modelin hem arazi hem de şehir içi kullanımı gözetilerek tasarlanmış olduğunu söyleyebiliriz.

Etkinliğe katılan kişiler ayrıca aracın iç mekanını da görmek fırsatı yakaladılar. Bej renkli bir iç mekana sahip olan araçta geniş iç hacim, yumuşak dokulu ve kaliteli malzemelerin altı çizildi. Kullanıcılardan bir tanesi araçta birçok şeyin modern çağa göre değişmesine rağmen 'özünde tartışmasız bir Pajero' olduğunu ifade ediyor.

Yeni Mitsubishi Pajero Hangi Özelliklere Sahip?

Yeni Pajero, Mitsubishi Triton modelinde de kullanılan merdiven tipi bir platformu üzerinde yükselecek. SUV modelde Triton'a kıyasla daha farklı bir kabin bir süspansiyon yapısı yer alacak. Japon üretici bu sayede yeni SUV modellerinin yüksek arazi kabiliyetinin yanı sıra rafine ve konforlu bir sürüş sunacağı iddiasında.

Yeni modelin kaputunun altında hangi motorların yer alacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Yapılan iddialara göre yeni nesil Pajero'da Triton'da da kullanılan dizel motor yer alacak. Ancak araçta elektrik destekli bir ünitenin yer alması daha muhtemel görünüyor. Mitsubishi de daha önce yaptığı açıklamada önümüzdeki 6 yıl içerisinde 5 adet hibrit ve 5 adet şarj edilebilir hibrit model sunacağını belirtmişti.

Yeni Nesil Mitsubishi Pajero Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Yeni Mitsubishi Pajero, 2026 yılının sonbaharında küresel olarak piyasaya çıkacak. Yeni model Triton ile birlikte markanın Tayland'daki farbrikasında üretilecek. Uzun aradan sonra yollara çıkacak olan SUV modeli 2027 yılı içerisinde Türkiye'de de satışa sunulmasını bekleyebiliriz. Yeni modelin satışa sunulduğunda Toyota Land Cruiser'ın en büyük rakibi olması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Mitsubishi Pajero oldukça köklü bir geçmişe sahip. Arazi denince akla gelen ilk SUV modellerden birisi olan Pajero'nun 2018'den bu yana satışta olmaması Mitsubishi adına büyük bir hataydı. Japon üretici yaptığı atılım ile bu hatadan dönüyor. Yakın zamanda tamamen tanıtılması beklenen SUV modelin sınıfında en iddialı modellerden biri olmasını bekleyebiliriz.