A101'de iPhone 17e, Redmi Note 15 ve iPhone 17 Pro Max Satılıyor

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A101'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar bazen bir klima olurken bazen akıllı televizyon olabiliyor. Bu hafta ise Android ve iPhone modelleri satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e, Redmi Note 15, Redmi Note 14, Galaxy Z Flip 7, Galaxy A57, Galaxy A37, Galaxy A36, Galaxy A26 ve Galaxy A17 dahil olmak üzere pek çok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 23 Temmuz itibarıyla iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 54 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda 8 GB RAM, 48 megapiksel arka kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut. Telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

A101'de iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17 Pro Max'in 1 TB depolama alanına sahip sürümü 147 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de Redmi Note 15 ve Redmi Note 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık sunuyor. Telefon gücünü Helio G100 Ultra işlemcisinden alıyor.

Helio G100 Ultra işlemcisi, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor. Bu arada telefonda 108 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik kamerası ve 20 megapiksel ön kamera mevcut.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 899 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Helio G99 Ultra işlemcisinden alan telefonda 108 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik kamerası, 2 megapiksel makro kamera ve 20 megapiksel ön kamera yer alıyor.

A101'de Samsung Galaxy Z Flip 7'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 62 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 4,1 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, 120Hz yenileme hızı ve 948 x 1048 piksel çözünürlüğe sahip.

A101'de Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A57'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 31 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED+ ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alan telefonda 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera mevcut.

Galaxy A37'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alan cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ön kamera bulunuyor.

A101'de Galaxy A26 ve Galaxy A17'nin Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A26'nın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekranda 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Exynos 1380 işlemcisine sahip cihazda 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 13 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

A101'de Galaxy A07 ve OPPO A5'in Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A07'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 799 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor.

OPPO A5'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 14 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alan cihazda 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

A101'de TECNO Spark Go 2 ve Omix O1 Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

TECNO Spark Go 2'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 199 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alan cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Omix O1 Neo'nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Helio G100 işlemcisinden alan telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği bulunuyor.

A101'de General Mobile Era 30 ve Realme 12 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

General Mobile Era 30'ün 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel ikinci arka kamera, 0.08 megapiksel üçüncü arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 950 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Snapdragon 685 işlemcisinden alan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.