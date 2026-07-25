FPS'ten Korku ve Stratejiye: 5 Harika Ücretsiz Oyun Yayınlandı

Şüphesiz ki Steam şu an PC oyuncularının en çok tercih ettiği platformlar arasında yer alıyor. Hem bu sebeple hem birçok platforma kıyasla oyunların keşfedilmesinin kolay olmasından ötürü geliştiriciler de oyunlarını bu platformda yayınlıyor. Üstelik bu yayına alınan yapımların arasında oldukça kaliteli ücretsiz oyunlar da bulunuyor. Son yayınlanan 5 oyun da bunların arasına dahil oldu.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

Codename CURE II

Floor404

Wild West Miner Simulator: First Gun

Conqueror's Blade: Üç Krallık

Pixelwave Off

Steam'de yayınlanan bu 5 ücretsiz oyun, tür bakımından epey geniş bir yelpaze sunuyor. Hayatta kalma, korku, zombi, macera, simülasyon, strateji ve rol yapma sevenlerin beğenebileceği türden yapımlar. Özellikle Codename CURE II, arkadaşlarla oynanabilen eğlenceli bir oyun ve size oldukça keyifli zaman geçirme fırsatı sağlıyor.

Codename CURE II Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Codename CURE II, zombi salgını yüzünden her yerin harabe olduğu bir dünyada geçiyor. İnsanlığın büyük kısmı zombiye dönüşmüşken Cure HQ adı verilen özel birliğin bir parçası olarak salgını durduracak operasyonlar gerçekleştiriyorsunuz.

Her maç farklı bir göreviniz var. Bir görevde haritada mahsur kalan sivilleri bulup güvenli bölgeye götürmeye çalışırken bir görevde ise laboratuvara giriyor, bilgisayardan veri indiriyor, sunucuların başına bir şey gelmemesi için mücadele veriyor ve indirme tamamlanır tamamlanmaz da kaçıyorsunuz.

Haritanın farklı yerlerinde mühimmat, ilaç ve benzerleri mevcut. Bunları toplayıp üsse götürmeniz gerek. İyi haber şu ki bu oyun 5 kişiye kadar oyuncuyu destekliyor. Yani gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla görevlere başlayıp kolaylıkla hedefe ulaşabilirsiniz.

Floor404 Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında yer alan Floor404'de bir hastanede uyanıyorsunuz. Neler olup bittiğine dair hiçbir fikriniz yok. Amacınız, 8. kattaki çıkışa ulaşmak ama hastane normal olmadığı için bunu başarmak bir hayli zor. Sürekli katlar arasında ilerliyorsunuz. Her katta hastaneyi dikkatlice inceliyorsunuz. Dikkat dağınıklığına gelmiyor, o yüzden anomalilere karşı gözünüzü dört açmanız gerekiyor.

Wild West Miner Simulator: First Gun Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap eden Wild West Miner Simulator: First Gun, Vahşi Batı döneminde geçiyor. Vahşi bir hayvan saldırısından sağ kurtulan, neredeyse bütün eşyalarını kaybeden bir karakteri yönetiyorsunuz. Sıfırdan başlayarak hem geçiminizi sağlamaya hem kasabadaki itibarınızı kazanmaya çalışıyorsunuz.

Conqueror's Blade: Üç Krallık Nasıl Bir Oyun?

Conqueror's Blade: Üç Krallık, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere Çin'in Üç Krallık dönemini merkezine alıyor. Bu strateji oyununda üç krallıktan birine katılıp kendi ordunuzu kurabiliyorsunuz. Bu kaotik ortamda amacınız savaşlara katılmak ve toprak fethetmek. Oyunda süvariler, piyadeler ve okçular dâhil birçok savaşçı mevcut.

Her bir savaşçının güçlü ve zayıf yönlerini doğru değerlendirmek gerek. Savaş ortamındaki fırsatları eğer doğru değerlendirirseniz zafer elde edebiliyorsunuz. Bu arada 5'e 5 şeklinde savaşlar da yapılabiliyor. Bu modlarda değerli ganimetler elde etmek için hem diğer oyunculara karşı hem otomatik yönetilen düşmanlara karşı mücadele veriyorsunuz.

Pixelwave Off Nasıl Bir Oyun?

Pixelwave Off, terk edilmiş bir stüdyoda geçiyor. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan oyun, Backrooms tarzına sahip. El feneri kullanıyor, çevredeki ipuçlarını toplayarak neler olduğunu öğreniyorsunuz ve elbette bulmacaları çözerek yeni alanların kilidini açıyorsunuz.

Bu oyunda amacınız devriye sırasında kaybolan ortağınızı bulmak. Bunun için çocukken ziyaret ettiğiniz bu stüdyoya geri dönüyorsunuz. Ne var ki bir zamanlar oyunlar, kitaplar ve türlü türlü projeler geliştirilen bu stüdyo, 1983 yılında bilim insanlarının geliştirildiği tehlikeli bir icat yüzünden tüm faaliyetlerine son vermiş durumda. Bu noktada olayın arkasındaki gizemi çözecek kişi de siz oluyorsunuz.

Editörün Yorumu

Steam'de yeni yayınlanan bu ücretsiz oyunların kesinlikle denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben her birini oynamış birisi olarak özellikle kalabalık bir oyun ekibiniz varsa Codename CURE II ile başlamanızı öneriyorum. Tek başınıza oynuyorsanız ve korku türünü seviyorsanız Floor404, simülasyona ilginiz varsa Wild West Miner Simulator: First Gun'ı kesinlikle denemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bunlardan sonra da diğer oyunlara göz atabilirsiniz.