A101 Karavan Satıyor: Peki Fiyatı Uygun mu?
A101, 22 Ağustos'tan itibaren ERBA 3.60 Çekme Karavan satışlarına başlayacak. Peki, bu karavan kullanıcılara neler sunacak ve ne kadardan satılacak?
Zincir marketler düzenledikleri kampanyalarla uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak A101, 22 Ağustos'tan itibaren ERBA 3.60 Çekme Karavan satışlarına başlayacak. Peki, bu karavan kullanıcılara neler sunacak ve ne kadardan satılacak?
A101, ERBA 3.60 Çekme Karavan Satacak: İşte Özellikleri ve Fiyatı
A101'in 22 Ağustos tarihli 'Aldın Aldın' kataloğunda ERBA 3.60 Çekme Karavan 209 bin TL'den listelendi. 215 wattlık güneş paneli, 30 litre su deposu, 100 amper monteli jel akü, 12 volt hava tanklı otomatik hidrofor sistemi ve duş ile lavabo gibi birçok özelliğe sahip olan karavanın iki yıl garantisi bulunuyor.
İşte ERBA 3.60 Çekme Karavan özellikleri;
- Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları
- Duvarlar ve taban yekpare fiberglas sandviç sistemli
- 215 watt güneş paneli
- 30 amper MPPT
- 12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)
- 100 amper monteli jel akü
- Mermerid mutfak sistemi
- İki gözlü termostatlı Inox mutfak ocağı ve lavabosu
- 12 volt hava tanklı otomatik hidrofor sistemi
- 30 litre su deposu
- Duş ve lavabo
- Sineklikli yukarı açılır camlar
- -180×190 cm ölçülerinde yatak olan oturma grubu ve 1 adet hamak tipi portatif yatak bulunacaktır.
- 2 yıl garanti
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