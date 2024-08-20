A101 Karavan Satıyor: Peki Fiyatı Uygun mu?

Zincir marketler düzenledikleri kampanyalarla uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak A101, 22 Ağustos'tan itibaren ERBA 3.60 Çekme Karavan satışlarına başlayacak. Peki, bu karavan kullanıcılara neler sunacak ve ne kadardan satılacak?

A101, ERBA 3.60 Çekme Karavan Satacak: İşte Özellikleri ve Fiyatı

A101'in 22 Ağustos tarihli 'Aldın Aldın' kataloğunda ERBA 3.60 Çekme Karavan 209 bin TL'den listelendi. 215 wattlık güneş paneli, 30 litre su deposu, 100 amper monteli jel akü, 12 volt hava tanklı otomatik hidrofor sistemi ve duş ile lavabo gibi birçok özelliğe sahip olan karavanın iki yıl garantisi bulunuyor.

İşte ERBA 3.60 Çekme Karavan özellikleri;

Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları

Duvarlar ve taban yekpare fiberglas sandviç sistemli

215 watt güneş paneli

30 amper MPPT

12 volt orijinal buzdolabı (sürekli çalışır)

100 amper monteli jel akü

Mermerid mutfak sistemi

İki gözlü termostatlı Inox mutfak ocağı ve lavabosu

12 volt hava tanklı otomatik hidrofor sistemi

30 litre su deposu

Duş ve lavabo

Sineklikli yukarı açılır camlar

-180×190 cm ölçülerinde yatak olan oturma grubu ve 1 adet hamak tipi portatif yatak bulunacaktır.

2 yıl garanti

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