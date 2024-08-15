A101'de Apple Şöleni: Uygun Fiyatlı iPhone, MacBook ve Dahası!

Zincir marketler yaptıkları kampanyalarla pahalı ürünleri daha uygun fiyatlardan kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda 15 Ağustos tarihli A101 Ekstra ürünler arasında Apple'ın yeni ürünlerini satın almak isteyen kullanıcıları bir hayli sevindirecek ürünler var: iPhone 14, MacBook Pro/Air ve Apple Watch SE.

A101 Uygun Fiyatlı Apple Ürünlerini Satıyor: Peki Ne Kadar?

A101'in 15 Ağustos tarihli kataloğunda 256 GB depolamalı iPhone 14 46 bin 999 TL'den listelendi. Aynı ürünün Apple'ın resmi sitesindeki fiyatı 55 bin 999 TL. Yani arada 9 bin TL'lik bir fark söz konusu. Bununla birlikte 512 GB dahili depolamaya sahip MacBook Air M3 modeli ise 53 bin 999 TL'den satışta.

İşte A101'de satılan Apple ürünleri ve fiyatları;

iPhone 14 256 GB: 46.999 TL

46.999 TL MacBook Pro M3 Max 36 GB 1 TB SSD 16" : 129.999 TL

: 129.999 TL MacBook Air M3 8 GB 512 GB SSD 15" : 53.999 TL

: 53.999 TL Apple Watch SE GPS+Cellular 44 mm: 8.899 TL

Market zincirinin satışa sunduğu ürünler sadece Apple odaklı değil. Zira kataloğa bir göz attığımızda 8 GB RAM + 128 GB Galaxy S23'ün 28 bin 399 TL, 8 GB RAM + 128 GB Galaxy A54'ün 14 bin 999 TL ve 6 GB RAM + 128 GB realme C55'in 6 bin 849 TL'den satışta olduğunu söyleyebiliriz.

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