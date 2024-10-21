Samsung Galaxy A16 4G Tanıtıldı: 6 Yıl Güncelleme Alacak!

Samsung, Galaxy A16 5G'yi birkaç hafta önce tanıttı. Ancak 4G versiyonu olacağından bahsetmemişti. Samsung Fransa, Galaxy A16 ve Galaxy A16 5G'yi "zamana meydan okuyan akıllı telefonlar" başlıklı bir bülten ile duyurdu.

Böylece standart model yani 4G versiyon resmiyet kazanmış oldu. Zamana meydan okuyan telefonlar ifadesinin kullanılma nedeni, her iki modelin 6 yıl boyunca yazılım güncellemeleri ile desteklenecek olması.

Samsung Galaxy A16 4G Özellikleri

Samsung Galaxy A16 (4G), 5G desteğine sahip olan kardeşiyle neredeyse aynı özelliklere sahip. 6.7 inç büyüklüğündeki OLED ekran 90 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. 50 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel sensörlerden oluşan arka kamera kurulumuna, 13 Megapiksel ön kamera eşlik ediyor.

IP54 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefon 7.9 mm kalınlığa ve 200 gram ağırlığa sahip.

Mediatek Helio G99'a yani yerini aldığı A15 4G'de kullanılan işlemcinin aynısına ev sahipliği yapan Samsung Galaxy A16 4G, 1 TB'a kadar microSD kart desteğine sahip.

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonun fiyatı henüz açıklanmadı. Gri, Yeşil ve Mavi renk seçenekleri bulunurken, 5G'ye sahip olan model ile arasında en az 50 Euro'luk bir fark olması bekleniyor.