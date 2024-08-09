A101'de iPhone 15 Plus ve iPhone SE 3 Satılıyor: Fiyatları Uygun mu?

iPhone 15 serisinin satışları hız kesmeden devam ediyor. Tabii, önümüzdeki ay iPhone 16 ailesinin çıkacak olması, stokların eritilmesi için birçok kampanyayı da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, telefonları uygun fiyatlarla satın almak isteyen kullanıcılar özellikle zincir marketlerden gelen duyuruları da dikkatli bir şekilde takip ediyor.

8 Ağustos tarihli A101 Ekstra ürünler arasında yeni iPhone modellerini satın almak isteyen kullanıcıları bir hayli sevindirecek ürünler var: iPhone 15 Plus ve iPhone SE 3. Peki akıllı telefonların fiyatları ne kadar ve Apple resmi sitesiyle karşılaştırıldığında fiyatları ucuz mu?

A101, Uygun Fiyatlı iPhone 15 Plus ve iPhone SE 3 Satıyor

A101'in 8 Ağustos tarihli kataloğunda 256 GB depolamalı iPhone 15 Plus 59 bin 299 TL'den listelendi. Aynı ürünün Apple'ın resmi sitesindeki fiyatı 71 bin 499 TL. Yani arada 12 bin TL'lik bir fark söz konusu. Bununla birlikte 256 GB dahili depolamalı iPhone SE 3 modeli ise 27 bin 999 TL'den satışta.

Market zincirinin satışa sunduğu ürünler sadece Apple özelinde değil. Kataloğa göz attığımızda, 6 GB RAM + 128 GB Samsung Galaxy A24'ün 8.599 TL, 8 GB RAM + 128 GB Galaxy Tab A9+'ın 6.299 TL ve Redmi Buds 4'ün 499 TL'den satıldığını görebiliyoruz.

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