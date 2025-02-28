A101 5 Bin TL Daha Ucuza iPhone 16 ve iPhone 15 Satıyor

A101 iOS veya Android akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için harika bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 16, iPhone 15, Redmi 12, Redmi 13, Samsung Galaxy Tab S9 FE ve daha pek çok ürün satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 16 ve iPhone 15 Fiyatı

A101'de iPhone 16 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL fiyata satılıyor. Bu telefon Apple'ın çevrim içi mağazasında 69 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla 5 bin TL'lik bir fark bulunuyor.

A101 marketlerde iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 50 bin 499 TL fiyata satılıyor. Bu telefon Apple'ın çevrim içi mağazasında 56 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Arada 6.500 TL'lik fark mevcut.

Satışa sunulan ürünler arasında 7 bin 199 TL fiyata sahip Redmi 12 (4 GB RAM / 128 GB depolama), 8 bin 599 TL fiyatlı Redmi 13 (8 GB RAM / 256 GB depolama), 11 bin 399 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Tab S9 FE (128 GB depolama) da bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 15 bin 499 TL fiyata sahip HP notebook, 4 bin 499 TL fiyatlı Lenovo Tab M10 tablet (4 GB RAM / 64 GB depolama), 24 bin 999 TL fiyata sahip Philips 55" 4K uydu alıcıclı smart LED Amblight TV ve 65 bin 499 TL fiyatlı LG 65" 4K uydu alıcılı Smart OLED TV de satılıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.