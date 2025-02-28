iPhone 17e'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Apple, 19 Şubat 2025 tarihinde iPhone 16e modelini tanıttı. Telefonun iPhone SE 4 olması bekleniyordu ancak Apple sürpriz yaparak telefonu 16e olarak isimlendirdi. Bu değişiklik ile birlikte iPhone 17e modelinin gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlanmıştı. Konuya dair önemli bir gelişme yaşandı.

iPhone 17e Ne Zaman Çıkacak?

Diğer iOS telefonlara kıyasla daha düşük fiyat etiketine sahip olan ilk iPhone SE modeli 2016 yılında tanıtıldı. İkinci SE modeli 2020 yılında, üçüncü SE modeli ise 2022 yılında piyasaya sürüldü. Teknoloji devi 2024 yılında ise SE serisini sona erdirerek yeni "e" serisini başlattı.

Ortaya çıkan bir rapora göre iPhone 17e 2026 yılında tanıtılacak. Yeni "e" modelinin, iPhone 16e modelinden yalnızca bir yıl sonra tanıtılacak olması şaşırttı. Bunun bir iddia olduğunu da belirtmek gerekiyor. Teknoloji devi tarafından iPhone 17e modelien dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Her ne kadar açıklama gelmemiş olsa da şirketin "SE" serisini "e" değiştirmiş olması, bu söylentiyi mantıklı hâle getiriyor. iPhone 16e modelinin satışlardaki başarısı da yeni "e" modellerinin gelip gelmeyeceğini belirleyebilir.

iPhone 16e Türkiye Fiyatı

Telefonun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 47 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 52 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 62 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.