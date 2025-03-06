A101 5 Bin TL Daha Ucuza iPhone 16 Pro ve iPhone 16e Satıyor

A101 iPhone satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. A101'de bu hafta iPhone 16 Pro ve iPhone 16e satılıyor. Satışa sunulan ürünler arasında Redmi Note 14 Pro ve Samsung Galaxy S25 de bulunuyor.

A101'de Satılan iPhone 16 Pro ve iPhone 16e'nin Fiyatı

A101'de iPhone 16 Pro modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 82 bin 999 TL fiyata satılıyor. Bu telefon Apple'ın çevrim içi mağazasında 87 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Dolayısıyla 5 bin TL'lik bir fark bulunuyor.

A101 marketlerde iPhone 16e modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 46 bin 999 TL fiyata satılıyor. 6,1 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED ekrana sahip iPhone 16e'de Apple A18 işlemcisi ve 8 GB RAM bulunuyor. Telefon 48 megapiksel arka kamera, 12 megapiksel ön kameraya sahip.

Samsung Galaxy S25 modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 14 Pro'nun 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 19 bin 599 TL fiyata sahip.

A101'de ayrıca 2 bin 299 TL fiyata sahip Xiaomi TV Box S 2. nesil, 6 bin 999 TL fiyatlı Xiaomi Redmi Pad SE, 38 bin 999 TL fiyata sahip LG 55" 4K QNED TV, 47 bin 999 TL fiyatlı Samsung 65" 4K QLED TV ve 13 bin 999 TL fiyata sahip Lenovo IdeaPad 3 de satılıyor.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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