Samsung'dan Üç Yaşındaki Telefona Android 15 Tabanlı One UI 7 Müjdesi

Samsung'un başı One UI 7 güncellemesiyle belada. Önce 2025'e ertelenen ve şimdi de sadece Galaxy S25 serisinde kullanılabilir olan bu sürüm, başka hiçbir modelde erişilebilir değil. Şirket sadece Galaxy A55 gibi birkaç model için beta güncellemesi sundu. Ancak Nisan ayı itibariyle bu durum değişiyor.

Samsung, bu tarihte One UI 7'nin nihai sürümünü Galaxy modellerine sunmaya başlayacak. İlk etapta altı telefon ve iki tablet bu güncellemeyi alacak. Üstelik son ortaya çıkan sızıntılar şirketin bu modellere ek olarak üç yıl önce çıkan Galaxy S22'leri de güncelleme programına dahil edeceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy S22 Serisi, One UI 7 Güncellemesi Alacak Modeller Arasına Eklendi

Samsung, bir süre önce yaptığı açıklamayla şu an beta programında olan Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra ve Galaxy A55 için Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini Nisan 2025'te yayınlayacağını duyurdu.

Şimdi ise şirketin buna ek olarak 2023 öncesi Galaxy modellerini de güncelleme programına alacağı ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Samsung, 2023 yılında bir açıklama yapmış ve cihazlarına çok daha uzun süre Android ve güvenlik güncelleme desteği sunacağını açıklamıştı.

Ancak şirket 2023 öncesinde çıkan modeller için bir açıklama yapmamış ve onları "kaderine terk etmişti". Neyse ki sızıntılar 2022'nin Şubat ayında tanıtılan serinin beta programına dahil edileceğini ve yukarıdaki listeye ekleneceğini gösteriyor. Söz konusu modellerin ne zaman beta güncellemesi alacağı ve bu betadan ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

Ancak çeşitli kaynaklar nihai sürüm gecikse de beta sürümü için "yakında" ifadesini kullanıyor. Şirketin bu süreçteki en büyük engeli ise yapay zekanın sistem gereksinimleri. One UI 7 içerisinde pek çok yapay özelliği barındırıyor ve bu özellikleri eski donanımlarda çalıştırmak akıllı telefon üreticilerini oldukça zorluyor.

Bu nedenle üç yaşındaki Galaxy S22 serisinin güncelleme alması bile herkesi şaşırtırken diğer eski modellerin güncelleme alması beklenmiyor.