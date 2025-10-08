A101 Uygun Fiyatlı Motosiklet ve Akıllı Televizyon Satacak

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Revolt RT3 125 cc benzinli motosiklet, Revolt RSX5 150 cc benzinli motosiklet, Toshiba 65 inç 4K akıllı televizyon, Onvo 55 inç 4K QLED Google televizyon, Onvo 32 inç HD Ready LED akıllı televizyon ve Fobem 43 inç FHD LED Android televizyon satılacak.

A101'de Satılacak Motosiklet ve Akıllı Televizyonun Fiyatı

A101'de 9 Ekim 2025 tarihinden itibaren Revolt RT3 125 cc benzinli motosiklet 59 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 125 cc motor hacmi ile 7.2 kW net güç üreten motosiklet, 85 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Azami torku 8.6 Nm olan motosikletin azami taşıma kapasitesi 150 kilogram seviyesinde.

Revolt RSX5 150 cc benzinli motosiklet, 64 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 150 cc motor hacmi ile 6,1 kW net güç üreten motosiklet, 90 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Azami torku 10,1 Nm olan motosikletin azami taşıma kapasitesi 150 kilogram. Motosiklette özel tasarım dijital gösterrde mevcut.

Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında akıllı televizyonlar da bulunuyor. Toshiba 65UV2363DT 65 inç 4K akıllı televizyon 24 bin 999 TL, Onvo 55 inç Frameless 4K QLED Google akıllı televziyon 16 bin 999 TL, Toshiba 55UA2363DT 55 inç 4K Android akıllı televizyon 16 bin 999 TL'ye satılacak.

A101 marketlerde bu hafta ayrıca 8 bin 499 TL fiyata sahip Fobem ML43EW4000 43 inç FHD LED Android akıllı televizyon, 5 bin 999 TL fiyatlı Onvo 320VF4000AH 32 inç HD Ready Frameless Android 13 LED akıllı televizyon satışa sunulacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

