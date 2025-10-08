10.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 108 MP Kamerası Var

Oukitel, WP60 isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımal birlikte WP60'ın tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan telefon uygun fiyata yüksek çözünürlüklü kamera, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Oukitel WP60 Özellikleri

Ekran Boyutu: 7,2 inç

7,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1560 piksel

720 x 1560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7025

Dimensity 7025 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM Seçenekleri: 8 GB, 12 GB, 16 GB

8 GB, 12 GB, 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB

256 GB, 512 GB Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 33W hızlı şarj teknolojisi

33W hızlı şarj teknolojisi Arka Kamera: 108 MP (f/1.89), 8 MP (f/2.2) gece görüş kamerası ve 2 MP (f/2.2) makro kamera

108 MP (f/1.89), 8 MP (f/2.2) gece görüş kamerası ve 2 MP (f/2.2) makro kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2.2), Sony IMX616

32 MP (f/2.2), Sony IMX616 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K

7,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Oukitel WP60, 720 x 1560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 239 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüzde 85 ekran gövde oranına sahip telefon, Corning Gorilla Glass 3 ekran koruma teknolojisini destekliyor. 184 x 87 x 14,9 mm boyutlarındaki telefon 360 gram ağırlığında.

Telefonda Dimensity 7025 işlemcisi ve IMG BXM-8-256 GPU bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.5 GHz – Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz – Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Oukitel WP19'da sekiz çekirdekli MediaTek Helio G95 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. Telefonda 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.89 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip gece görüşü kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip Sony IMX616 kamera yer alıyor. Telefonda IP68 ve IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Oukitel WP60'ta parmak izi sensörü de yer alıyor.

Oukitel WP60 Fiyatı

Etkileyici bir tasarıma sahip olan Oukitel WP60 için 330 dolar (13.765 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uygun fiyata gelişmiş özellikler sunan telefonda sarı, gümüş ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.