A101 108 MP Kameralı Ucuz Telefon ve Galaxy Z Flip 7 Satıyor

A101, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip kamerasıyla öne çıkan uygun fiyatlı Android telefon Realme 12 Lite, katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip 7, Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy S21 FE, Tecno Spark Go 1, Realme C61 ve Realme 12 satıyor.

A101'de Satılan Galaxy Z Flip 7 ve Realme 12 Lite'ın Fiyatı

A101'de Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 349 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 90Hz yenileme hızı ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 685 işlemcisinden alan telefonda Adreno 610 GPU bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesines ahip telefon, 33W hızlı şark teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. 185 gram ağırlığındaki telefon 7,59 mm kalınlığında.

A101'de Samsung Galaxy Z Flip 7 'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Exynos 2500 işlemcisinden alan katlanabilir telefonda Xclipse 950 GPU, 4.300 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi, yer alıyor.

2025 yılında tanıtılan Samsung Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 799 TL'ye, geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy A16'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 9 bin 399 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Samsung Galaxy S21 FE'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 799 TL, Realme C61'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 299 TL, Tecno Spark Go 1'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 299 TL, Realme 12'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 10 bin 999 TL'ye satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.