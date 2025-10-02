OnePlus'ın Ucuz Amiral Gemisi Yolda! Özelikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın bütçe dostu amiral gemisi telefonu Turbo ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyat etiketi ortaya çıkan OnePlus Turbo'nun bu kez bazı özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre telefon çok güçlü bir donanım ve çok yüksek batarya kapasitesi ile gelecek.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo'da 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etme ihtiyacı olmayacak. Turbo'nun hızlı şarj teknolojisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

OnePlus'ın yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcinin bir adet 3.8GHz hızında çalışan Prime çekirdek ve yedi adet 3.32 GHz hızında çalışan performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içermesi bekleniyor.

OnePlus Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre OnePlus Turbo Çin'de 2.000 yandan (11.713 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

OnePlus Turbo Ne Zaman Çıkacak?

Uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus Turbo'nun 2025 yılının sonuna doğru Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir. Snapdragon 8 Elite'a sahip OnePlus 13, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.