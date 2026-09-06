A101'de Aşırı Ucuz Android Telefon Satılacak: Fiyatı Kaç TL?

Geçtiğimiz perşembe iPhone 17 Pro, iPhone 15, iPhone 16 Plus, Galaxy S26 ve Galaxy S25 Ultra gibi telefonlarını satışa çıkaran A101, önümüzdeki hafta satışa sunacağı ürünleri de duyurmaya başladı. Zincir market bu kapsamda 10 Eylül'de aşırı ucuz bir Android telefonu satışa sunacak. İşte merak edilen detaylar!

A101'de OVION V8 Lite Kaç TL'den Satılacak?

Ekran: 6,56 inç IPS HD+ ekran

6,56 inç IPS HD+ ekran Arka kamera: 13 MP + 8 MP

13 MP + 8 MP Ön kamera: 8 MP

8 MP İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A İşlemci çekirdek sayısı: 8 çekirdek

8 çekirdek RAM: 4 GB

4 GB Dahili depolama: 128 GB

128 GB Biyometrik güvenlik: Parmak izi ve yüz tanıma

Parmak izi ve yüz tanıma Bağlantı özelliği: NFC

NFC Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hediye aksesuarlar: Kablolu kulaklık ve şeffaf kılıf

Kablolu kulaklık ve şeffaf kılıf Garanti: 2 yıl

2 yıl Kampanyalı fiyat: 6.799 TL

OVION V8 Lite Ekran Özellikleri Neler?

OVION V8 Lite’da 6,56 inç büyüklüğünde bir IPS LCD ekran bulunuyor. HD+ çözünürlük sunan panel, 60 Hz yenileme hızını destekliyor. Ekran çözünürlüğünün ve yenileme hızının giriş segment bir cihaz için standart olduğunu belirtelim. Yani üst düzey bir performans elde etmeyeceksiniz. Günlük işlerinizi halledebileceğiniz bir ekran performansı sunacak.

OVION V8 Lite İşlemci Özellikleri Neler?

Telefona giriş segment telefonlar için üretilen Unisoc SC9863A işlemcisi güç veriyor. Açıkçası bu modelden devasa bir performans beklemek doğru değil. Bunun yerine basit oyunları oynayabileceğiniz, günlük kullanımlarda ise sizi çok fazla üzmeyecek bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

OVION V8 Lite Kamera Özellikleri Neler?

Üründe 13 megapiksel ana ve 8 megapiksel çözünürlüklü yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasının kullanıldığını görüyoruz. Üst düzey ve kaliteli fotoğraflardan ziyade basit ve günlük çekimler için uygun olacak bir kamera deneyimi vadediyor.

OVION V8 Lite Batarya Özellikleri Neler?

Cihazın bataryası 5.000 mAh kapasitesinde olacak. Giriş segment için standart sayılabilecek bu bataryayla bir günü çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda 10W hızlarında şarj olduğunu belirtelim. Bu hız da aşırı yüksek değil. Ancak cihazın giriş segment olduğunu göz önüne aldığımızda pek de göze batmıyor diyebiliriz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.