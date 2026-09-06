Popüler FPS Oyunu İndirimde! Fiyatı 1.550 TL Düştü

Belirli aralıklarla indirim kampanyaları düzenleyen Steam, kısa bir süre önce popüler bir yapımın fiyatında yüzde 80 oranında indirime gitti. Peki hangi oyun indirime girdi ve söz konusu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Atomic Heart Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam'in son kampanyasıyla birlikte Atomic Heart'in fiyatında yüzde 80'lik bir düşüş yaşandı. Bu indirim sayesinde popüler FPS oyununu 14 Eylül'e kadar 39,99 dolar (1.936 TL) yerine 7,99 dolara (386 TL) satın alınabilecek. Kısacası 1.550 TL'lik bir indirimin söz konusu olduğunu belirtelim.

Atomic Heart Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Benzer bir durum PlayStation için de geçerli. Zira oyun an itibarıyla Xbox'ta 2.499 TL yerine 749 TL'ye satılıyor. Burada ise oyunu 10 Eylül'e kadar indirimli satın alabiliyorsunuz. Xbox tarafında ise bir indirim yok. Oyun an itibariyla 1.150 TL'lik bir fiyatla oyunculara sunuluyor.

Atomic Heart Nasıl Bir Oyun?

Atomic Heart bir birinci şahıs aksiyon-rol yapma oyunu. 1950'lerin Sovyetler Birliği'nde geçen oyunda ütopik bir tesiste kontrolden çıkan robot isyanını bastırmakla görevli bir özel ajanı yönetiyorsunuz. Elinizdeki deneysel bir eldiven ve çeşitli silahlarla düşman sürülerini alt edip gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Kısacası kontrolden çıkmış agresif robotlar ve mutasyona uğramış biyolojik tehditlerle doğrudan yüzleşerek savaşmanız gerekiyor.

Atomic Heart Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (20H1 version or newer, 64-bit versions)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 or Intel Core i5-2500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB VRAM, AMD Radeon R9 380 or NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX: Version 12

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Atomic Heart, daha önce satın alıp denediğim bir oyun. Özellikle vurdulu kırdılı yapımları seviyorsanız, bence bu oyun tam size göre. Zaten şu anda indirimde; yani yapımı çok düşük meblağlara satın alma imkânınız olacak. Açıkçası, sizi memnun edecek bir yapım olduğunu söyleyebilirim.