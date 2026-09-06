vivo'nun 16 GB RAM'li Amiral Gemisi Geri Sayımda! Performans Testinde Girdi

vivo'nun yeni akıllı telefonu için geri sayım başladı. vivo X500 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen model kısa bir süre önce performans testlerine girdi. Peki cihaz kullanıcılara nasıl bir performans sunacak? İşte merak edilen detaylar!

vivo X500 Pro Max Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

vivo X500 Pro Max kısa süre önce V2602A model numarasıyla Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 4.051 ve çok çekirdekli testlerden ise 13.086 puan almayı başardı. Tek çekirdek testleri uygulama açma ve internete girme gibi basit işlemlerdeki performansı ölçüyor diyebiliriz. Öte yandan çok çekirdek ise oyun oynama veya video düzenleme gibi daha ağır işlerde devreye giriyor.

vivo X500 Pro Max Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Akıllı telefonda kullanılacak yonga seti MediaTek'in Dimensity 9600 serisi bir yonga setine yer verilecek. Muhtemelen bu Dimensity 9600 Pro olacak diyebiliriz. Bu donanım Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Genshin Impact gibi üst düzey mobil oyunları maksimum akıcılıkta sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek.

vivo X500 Pro Max Kaç GB RAM'le Gelecek?

Geekbench testlerine sokulan prototipte 16 GB RAM mevcut. Tabii yine de şirketin tanıtımda daha farklı bellek opsiyonlarına yer verme ihtimali söz konusu. Bu nedenle resmi açıklama gelene dek beklemekte fayda var. Bunun dışında cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 17'yi çalıştıracağını belirtelim.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?​

Ekran boyutu: 6,85 inç

Ekran türü: BOE Q11 2K

Ekran yenileme hızı: 144 Hz bekleniyor

İşlemci: Dimensity 9600 serisi

CPU çekirdekleri: 3,10 GHz hızında 3 çekirdek 4,35 GHz hızında 3 çekirdek ve 4,55 GHz hızında 2 çekirdek

GPU: Mali-G2-Ultra-NX MC12

Ön kamera: Otomatik odaklamalı 50 megapiksel

Ana kamera: 50 megapiksel

Ultra geniş açılı kamera: 50 megapiksel

Telefoto kamera: 200 megapiksel

Parmak izi okuyucu: Ultrasonik ekran içi

Hoparlör: Çift hoparlör

Suya ve toza dayanıklılık: IP68 ve IP69

Kablolu şarj: 90W

Kablosuz şarj: 40W bekleniyor

İşletim sistemi: OriginOS 7 tabanlı Android 17

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X500 Pro Max'in 16 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında vivo X300 Pro ülkemizde 86 bin 450 TL'den satışta. X500 Pro Max'in selefine kıyasla daha güçlü olacağını göz önüne aldığımızda fiyatı 90 bin TL civarında olabilir.

vivo X500 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

vivo, ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Bu doğrultuda ülkemizde vivo X300 Pro gibi modeller de satışta. Bunları dikkate alarak vivo X500 Pro Max’in de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye’de satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.