Zirve Karışık! En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Belli Oldu

Sony kısa bir süre önce Ağustos 2026'da en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Peki geçtiğimiz ay en çok hangi oyunlar indirildi? İşte ayrıntılar!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Sony, Ağustos 2026 döneminde PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları açıkladı.
  • En çok indirilen PlayStation 5 oyunları sıralamasının zirvesinde 2012 yapımı Call of Duty: Black Ops II yer alıyor.
  • PlayStation 4 tarafında ise en çok indirilen oyun Assassin’s Creed Odyssey oldu.

Sony, aylık olarak PlayStation Store’da en çok indirilen oyunları paylaşıyor. Marka, bu kapsamda son olarak Ağustos 2026 dönemini kapsayan verileri açıkladı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation Store’da en çok hangi oyunlar indirildi? İşte merak edilen detaylar!

Ağustos 2026'da En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları Hangileri?

Ağustos 2026’da en çok indirilen PlayStation oyunu Call of Duty: Black Ops II oldu. Listenin ikinci sırasında Minecraft yer alırken, üçüncü sırada oyunculardan karışık yorumlar alan Assassin’s Creed Black Flag Resynced bulunuyor. Dördüncü sırada The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition yer alırken, beşinci sırada ise Mafia: Definitive Edition bulunuyor.

İşte en çok indirilen PlayStation 5 oyunları;

ABD/Kanada Avrupa
EA Sports Madden NFL 27 Call of Duty: Black Ops II
MARVEL Tōkon: Fighting Souls Minecraft
Call of Duty: Black Ops II Assassin’s Creed Black Flag Resynced
No More Room in Hell 2 The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition
Hell Let Loose: Vietnam Mafia: Definitive Edition for PS5
EA Sports College Football 27 Grand Theft Auto V
Minecraft Hell Let Loose: Vietnam
Halo: Campaign Evolved Call of Duty: Black Ops
Palworld Marvel’s Spider-Man 2
Call of Duty: Black Ops Palworld
Star Wars Zero Company Star Wars Zero Company
Marvel’s Spider-Man 2 Mortal Shell II
The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition No More Room in Hell 2
Grand Theft Auto V Forza Horizon 5
Assassin’s Creed Black Flag Resynced 007 First Light
Mortal Shell II Halo: Campaign Evolved
Mistfall Hunter Waterpark Simulator
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 Escape the Backrooms
007 First Light UFC 6
Mafia: Definitive Edition for PS5

Beast of Reincarnation

Ağustos 2026'da En Çok İndirilen PlayStation 4 Oyunları Hangileri?

Ağustos 2026'da en çok indirilen PlayStation 4 oyunu Assassin’s Creed Odyssey oldu. Listenin ikinci sırasında Red Dead Redemption 2 ve üçüncü sırasında ise Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands karşımıza çıkıyor. Batman: Arkham Knight dördüncü ve Gang Beasts ise beşinci sıradan kendine yer bulmayı başardı.

İşte en çok indirilen PlayStation 4 oyunları;

ABD/Kanada Avrupa
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Assassin’s Creed Odyssey
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
Gang Beasts Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Batman: Arkham Knight Batman: Arkham Knight
Dying Light Gang Beasts
Assassin’s Creed Odyssey The Forest
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Dying Light
The Forest Minecraft
Minecraft Call of Duty: WWII
Call of Duty: WWII A Way Out
Mortal Kombat X Mortal Kombat X
Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: Black Ops II
LEGO Marvel Super Heroes Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
Call of Duty: Black Ops 4 LEGO Marvel Super Heroes
theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat
Need for Speed Heat Assassin’s Creed Origins
Call of Duty: Ghosts Unravel Two
Star Wars Battlefront II Watch Dogs 2
Bully Overcooked 2
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OYUN

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Editörün Yorumu 

Bu listedeki oyunların büyük bölümünü daha önce oynadım. FPS türüyle aram çok iyi olmasa da bir dönem Call of Duty serisine şans vermiştim. Buna karşın Assassin’s Creed Black Flag Resynced’i henüz denemedim ve oyunla ilgili olumsuz yorumlar nedeniyle bir süre daha denemeyi de düşünmüyorum. GTA 5’in yıllar geçmesine rağmen listede kendine yer bulması ise beni duygulandırdı.

 
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Tunahan Karakış

Teknoloji Editörü

Teknolojiye olan tutkusu henüz 6 yaşındayken 32 MB RAM'e sahip ilk bilgisayarına sahip olduğunda keşfeden Tunahan, o günden bu yana teknoloji dünyasının içinde yer alıyor. Akıllı telefonlar, Android ekosistemi ve donanım teknolojileri konularında uzmanlaşan Tunahan, geniş bir yelpazede içerik üretiyor.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2026/09/04/playstation-store-august-2026s-top-downloads/

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