Zirve Karışık! En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Belli Oldu
Sony kısa bir süre önce Ağustos 2026'da en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Peki geçtiğimiz ay en çok hangi oyunlar indirildi? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Sony, Ağustos 2026 döneminde PlayStation Store'da en çok indirilen oyunları açıkladı.
- En çok indirilen PlayStation 5 oyunları sıralamasının zirvesinde 2012 yapımı Call of Duty: Black Ops II yer alıyor.
- PlayStation 4 tarafında ise en çok indirilen oyun Assassin’s Creed Odyssey oldu.
Sony, aylık olarak PlayStation Store’da en çok indirilen oyunları paylaşıyor. Marka, bu kapsamda son olarak Ağustos 2026 dönemini kapsayan verileri açıkladı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation Store’da en çok hangi oyunlar indirildi? İşte merak edilen detaylar!
Ağustos 2026'da En Çok İndirilen PlayStation 5 Oyunları Hangileri?
Ağustos 2026’da en çok indirilen PlayStation oyunu Call of Duty: Black Ops II oldu. Listenin ikinci sırasında Minecraft yer alırken, üçüncü sırada oyunculardan karışık yorumlar alan Assassin’s Creed Black Flag Resynced bulunuyor. Dördüncü sırada The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition yer alırken, beşinci sırada ise Mafia: Definitive Edition bulunuyor.
İşte en çok indirilen PlayStation 5 oyunları;
|ABD/Kanada
|Avrupa
|EA Sports Madden NFL 27
|Call of Duty: Black Ops II
|MARVEL Tōkon: Fighting Souls
|Minecraft
|Call of Duty: Black Ops II
|Assassin’s Creed Black Flag Resynced
|No More Room in Hell 2
|The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition
|Hell Let Loose: Vietnam
|Mafia: Definitive Edition for PS5
|EA Sports College Football 27
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|Hell Let Loose: Vietnam
|Halo: Campaign Evolved
|Call of Duty: Black Ops
|Palworld
|Marvel’s Spider-Man 2
|Call of Duty: Black Ops
|Palworld
|Star Wars Zero Company
|Star Wars Zero Company
|Marvel’s Spider-Man 2
|Mortal Shell II
|The Lord of the Rings: War in the North – Legacy Edition
|No More Room in Hell 2
|Grand Theft Auto V
|Forza Horizon 5
|Assassin’s Creed Black Flag Resynced
|007 First Light
|Mortal Shell II
|Halo: Campaign Evolved
|Mistfall Hunter
|Waterpark Simulator
|Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
|Escape the Backrooms
|007 First Light
|UFC 6
|Mafia: Definitive Edition for PS5
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Beast of Reincarnation
Ağustos 2026'da En Çok İndirilen PlayStation 4 Oyunları Hangileri?
Ağustos 2026'da en çok indirilen PlayStation 4 oyunu Assassin’s Creed Odyssey oldu. Listenin ikinci sırasında Red Dead Redemption 2 ve üçüncü sırasında ise Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands karşımıza çıkıyor. Batman: Arkham Knight dördüncü ve Gang Beasts ise beşinci sıradan kendine yer bulmayı başardı.
İşte en çok indirilen PlayStation 4 oyunları;
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
|Assassin’s Creed Odyssey
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Gang Beasts
|Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
|Batman: Arkham Knight
|Batman: Arkham Knight
|Dying Light
|Gang Beasts
|Assassin’s Creed Odyssey
|The Forest
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
|Dying Light
|The Forest
|Minecraft
|Minecraft
|Call of Duty: WWII
|Call of Duty: WWII
|A Way Out
|Mortal Kombat X
|Mortal Kombat X
|Call of Duty: Black Ops III
|Call of Duty: Black Ops II
|LEGO Marvel Super Heroes
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
|Call of Duty: Black Ops II
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
|Call of Duty: Black Ops 4
|LEGO Marvel Super Heroes
|theHunter: Call of the Wild
|Need for Speed Heat
|Need for Speed Heat
|Assassin’s Creed Origins
|Call of Duty: Ghosts
|Unravel Two
|Star Wars Battlefront II
|Watch Dogs 2
|Bully
|Overcooked 2
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Editörün Yorumu
Bu listedeki oyunların büyük bölümünü daha önce oynadım. FPS türüyle aram çok iyi olmasa da bir dönem Call of Duty serisine şans vermiştim. Buna karşın Assassin’s Creed Black Flag Resynced’i henüz denemedim ve oyunla ilgili olumsuz yorumlar nedeniyle bir süre daha denemeyi de düşünmüyorum. GTA 5’in yıllar geçmesine rağmen listede kendine yer bulması ise beni duygulandırdı.