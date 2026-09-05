Ne Yediğinizi Görebilen Akıllı Kolye Tanıtıldı! Kalori Takibi Yapıyor

Odyss N1 tanıtıldı. Yeni akıllı kolye, düzenli beslenme alışkanlığı edinmek isteyenlere hitap ediyor. Bilindiği üzere kalori takibi özelliği, şimdiye kadar zaten akıllı saatlerde mevcuttu. Ama büyük çoğunlukla uygulamaya kendiniz tükettiğiniz yiyecekleri girmek zorundaydınız. Bu cihaz ise süreci tamamen otomatik hâle getiriyor.

Odyss N1'in Kalori Takibi Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Odyss N1, kamera ile donatıldı. Bu kamera, kolye boynunuzda olduğu sürece birinci şahıs bakış açısıyla etrafı izliyor. 120 derecelik geniş açılı bu kamera, yemek yerken önünüzdeki tabağı ve elinizi ağzınıza doğru götürüp götürmediğinizi görebiliyor. Tabii, sadece kameradan ibaret bir çalışma biçimi söz konusu değil.

Bu kamera tek başına kullanılmıyor. Görüntü, ses ve hareket gibi farklı sinyalleri birleştirerek çalışıyor. Hareket sensörü ve çift mikrofon da bulunuyor. Böylelikle masanın başında sadece oturmak ile oturup yemek yemek arasındaki farkı ayırt edebiliyor. Markanın aktardığı bilgilere göre kişinin yemek yediğini algıladıktan sonra ne tüketildiğini tanımlıyor, porsiyon miktarını belirliyor ve bunu veri hâline getiriyor. Örneğin tavuk, pilav, salata ve içecek gibi bir öğün kaydedebiliyor. Uygulamaya kaydetme aşamasında da size zahmet ettirmiyor. Bunu da direkt kendisi üstleniyor.

En son noktada beslenme düzeninizi değerlendiriyor. Örneğin gün içinde yeterli protein alıp almadığınızı öğrenmenize yardımcı oluyor. Ayrıca sebze ve meyve, karbonhidrat, yağ gibi besin gruplarının dağılımını da değerlendirerek beslenme düzeninize kapsamlı bir bakış atmanıza olanak tanıyor.

Odyss N1, Yemek Tespitinde Hata Yapabiliyor mu?

Her sistem gibi bu akıllı kolyede de da bazı kusurlar olabilir. Şirketin paylaştığı bilgilere göre üretim öncesi testlerde yemek yeme algılama doğruluğu yüzde 99'dan fazla olarak kaydedildi. Tabii, bu kalori ve porsiyon tahmininin yüzde 99 doğru olacağı anlamına gelmiyor. Gerçek kullanımdaki doğruluk oranı yiyecek türüne, kamera önünde engel olup olmaması, ortamdaki gürültü seviyesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Odyss N1'de Gizlilik Önlemleri Neler?

Odyss N1, birçok gizlilik önlemi içeriyor. Akıllı kolyede fiziksel bir düğme mevcut. Buna bastığınızda kamera ve mikrofon anında kapatılabiliyor. Şirkete göre kamera görüntüleri işleyip yemeğe dair bilgileri çıkardıktan sonra görüntüleri siliyor. Ayrıca yüz bulanıklaştırma özelliği de bulunuyor. Masada oturan başka insanlar varsa onların da gizliliğine önem vererek çalışıyor.

Şirket, akıllı kolyeyi ayrıca sadece yemekle ilgili verileri filtreleyip diğerlerini dışarıda tutacak şekilde tasarlamış durumda. Yemek yenmeyen anlarda gereksiz güç tüketmemesi için yüksek güçte çalışmıyor. Tabii, ürün sayfasında yüz bulanıklaştırma ve otomatik silme gibi özelliklerin mevcut ürün tasarımına göre olduğu da belirtiliyor. Bunu da ayrıca not düşmekte fayda var.

Odyss N1'in Teknik Özellikleri Neler?

Malzeme: Paslanmaz çelik ve safir cam

Paslanmaz çelik ve safir cam Ağırlık: Yaklaşık 35 gram

Yaklaşık 35 gram Renkler: Siyah, gümüş ve altın

Siyah, gümüş ve altın Su Dayanıklılığı: Sıçramalara ve tere karşı dayanıklı

Sıçramalara ve tere karşı dayanıklı Batarya Kapasitesi: 365 mAh

365 mAh Pil Ömrü: 18 saate kadar

18 saate kadar Kamera: Geniş açılı, 120 derecelik görüş alanı

Geniş açılı, 120 derecelik görüş alanı Mikrofon: Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon

Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon Hareket Sensörü: Mevcut

Mevcut Dahili Depolama: 64 GB

64 GB Kablosuz Bağlantı: Bluetooth 6.1 + Wi-Fi 2.4 GHz

Bluetooth 6.1 + Wi-Fi 2.4 GHz Uyumluluk: iOS 16 ve üzeri / Android 13 ve üzeri

Odyss N1'in Fiyatı Ne Kadar?

Odyss N1 için henüz seri üretime başlanmadı. Ekim ayının sonunda başlaması bekleniyor. Aralık ayında ise ilk teslimatlara başlanması bekleniyor. Fiyat etiketinin 299 dolar (14 bin 477 TL) olacağı belirtiliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve ek maliyetlerle birlikte 34 bin TL civarında olabilir.

Odyss N1 Türkiye'de Satılacak mı?

Odyss N1'in Türkiye'de satışa sunulma olasılığı şimdilik düşük görünüyor. Öte yandan markanın şu an Türkiye'de ürünleri satışta değil. Resmî distribütörü de bulunmuyor. O yüzden bu yeni modelin de Türkiye'deki tüketicilerle buluşturulması beklenmiyor. Tabii, planlarda değişiklik olabileceğini de ayrıca belirtelim.

Editörün Yorumu

Odyss N1, bence çok pratik bir ürün. Ne yediğinizi takip etmek istiyor, sürekli uygulamaya yemek girme derdinden kurtarıyor ama günlük hayatta ne kadar yaygınlaşacağı konusunda soru işaretlerim var. Açıkçası ben yemekleri takip etmek için boynumda sürekli bir kamera ile gezmek istemem.

Kaldı ki yemeği tanımlaması ayrı, porsiyonu ve kaloriyi doğru hesaplayabilmesi ayrı şeyler. Ev yapımı bir yemeğe neler eklendiği noktasında pek de kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca pil ömrü de çok uzun değil. Her gün şarj etmek zorunda olmak, çoğu insanı hayal kırıklığına uğratabilir. Yine de fikir olarak güzel, gelecek vadediyor.