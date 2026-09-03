16.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Gece Görüş Kamerası Var

Oukitel yeni bir telefon tanıttı. Böylece WP70 Ultra isimli telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Cihaz ayrıca gece görüş kamerası ve termal kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Oukitel WP70 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7200

Dimensity 7200 Batarya: 16.000 mAh

16.000 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Ana Kamera: 108 MP

108 MP Gece Görüş Kamerası: 64 MP

64 MP Termal Kamera: Var.

Var. İşletim Sistemi: Android 16

Oukitel WP70 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. OLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Oukitel WP60'ta 7,2 inç ekran boyutu, 720 x 1560 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 500 nit parlaklık mevcut. 500 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur.

Oukitel WP70 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7200 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bununla birlikte aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm dğeerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu işlemci, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada Oukitel WP60'ta Dimensity 7025 işlemcisi tercih edilmişti.

Oukitel WP70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası ve termal kamera bulunuyor. Ön kameraya dair henüz bir detay paylaşılmadı. Bu arada Oukitel WP60'ta 108 megapiksel çözünürlüğüdne ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro akmera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Oukitel WP70 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Oukitel'in yen itelefonu 16.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. Telefon ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapamk gerekirse Oukitel WP60'ta 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Oukitel WP70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Oukitel WP70 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Oukitel WP60 ve Oukitel WP100 Titan dahil olmak üzere Oukitel'in birçok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda WP70 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Editörün Yorumu

Oukitel WP70 Ultra'nın fark yaratan bazı özellikleri bulunuyor. Örneğin bu modelde termal kamera ve gece görüş kamerası mevcut. Ayrıca telefonun yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.