A101'de Altı Taksitle 250 CC Motosiklet Satılacak: Fiyatı Kaç TL?
A101, 3 Eylül'de 250 CC silindir hacmine sahip Volta GPX Demon GR250R benzinli motosikleti satışa sunacak. Peki ürünün özellikleri neler ve fiyatı ne kadar?
⚡ Önemli Bilgiler
- A101, 3 Eylül'de Volta GPX Demon GR250R benzinli motosikleti satışa sunacak.
- Motosikletin fiyat etiketi 179.990 TL olarak açıklandı.
- Volta GPX Demon GR250R, 20 kW motor gücü ve 23 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca 250 cc silindir hacmine sahip.
A101 motosiklet satışına hız kesmeden devam ediyor. Zincir market bu kapsamda önümüzdeki hafta 250 CC silindir hacmine sahip Volta GPX Demon GR250R modelini satışa çıkaracak. Peki motosikletin fiyat etiketi ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar!
A101'de Volta GPX Demon GR250R Kaç TL?
- Motor hacmi: 249,6 cc
- Motor tipi: 4 zamanlı, 4 supaplı
- Azami net güç: 20 kW
- Azami net tork: 23 Nm
- Şanzıman: 6 ileri manuel
- Soğutma: Su soğutmalı
- Yakıt enjeksiyonu: Bosch teknolojili EFI
- Emisyon standardı: Euro 5+
- Sürüş modları
- TCS kaymayı önleyen çekiş kontrolü
- Sporif yol tutuşu ve üstün viraj performansı
- Yakıt deposu: 11 L ±0,5 L
- Yakıt tüketimi: 2,8 L / 100 km
- Kütle: 167 kg
- Taşıma kapasitesi: 165 kg
- Boyutlar: Uzunluk 2020 mm, genişlik 747 mm, yükseklik 1145 mm
- Güçlü trellis (kafes) şasi
- Ön süspansiyon: Upside Down (USD) ön süspansiyon
- Arka süspansiyon: 7 kademeli ayarlanabilir multi-link arka süspansiyon
- Frenler: Ön ve arka hidrolik disk fren
- ABS: Çift kanal ABS
- Lastik basıncı takip sistemi (TPMS)
- Full TFT renkli gösterge
- Telefon ekran yansıtma
- Tam LED aydınlatma
- 158 kg hafif gövde ifadesi
- 2 yıl garanti
A101’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak Volta GPX Demon GR250R, 20 kW motor gücü ve 23 Nm tork üretiyor. Motosikletin 250 cc silindir hacmine sahip olduğunu da belirtelim. 11 litrelik yakıt deposuyla gelen modelin 100 kilometredeki yakıt tüketimi 2,8 litre seviyesinde. Maksimum hızı ise saatte 171 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
Volta GPX Demon GR250R 250 CC Benzinli Motosikletin Fiyatı Kaç TL?
Volta GPX Demon GR250R’ın satışları 3 Eylül'de başlayacak. 250 CC silindir hacmine sahip benzinli motosikletin fiyatı ise 179.990 TL olarak açıklandı. Aynı zamanda afişte peşin fiyatına altı taksit imkanından da bahsediliyor. Bu da motosikleti herhangi bir vade farkı ödemeden satın alabileceğiniz anlamına geliyor.
Volta GPX Demon GR250R 250 CC Benzinli Motosiklet Satın Alınır mı?
Evet. Bu kadar net bir cevap vermemizin nedeni Volta GPX Demon GR250R’ın üreticinin resmi web sitesinde 246.990 TL’den satışta olması. A101’deki fiyat ise 179.990 TL seviyesinde. Yani motosikletin zincir markette çok daha uygun bir fiyatla satıldığını söylemek mümkün.
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