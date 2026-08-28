A101'de Altı Taksitle 250 CC Motosiklet Satılacak: Fiyatı Kaç TL?

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A101 motosiklet satışına hız kesmeden devam ediyor. Zincir market bu kapsamda önümüzdeki hafta 250 CC silindir hacmine sahip Volta GPX Demon GR250R modelini satışa çıkaracak. Peki motosikletin fiyat etiketi ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar!

A101'de Volta GPX Demon GR250R Kaç TL?

Motor hacmi: 249,6 cc

Motor tipi: 4 zamanlı, 4 supaplı

Azami net güç: 20 kW

Azami net tork: 23 Nm

Şanzıman: 6 ileri manuel

Soğutma: Su soğutmalı

Yakıt enjeksiyonu: Bosch teknolojili EFI

Emisyon standardı: Euro 5+

Sürüş modları

TCS kaymayı önleyen çekiş kontrolü

Sporif yol tutuşu ve üstün viraj performansı

Yakıt deposu: 11 L ±0,5 L

Yakıt tüketimi: 2,8 L / 100 km

Kütle: 167 kg

Taşıma kapasitesi: 165 kg

Boyutlar: Uzunluk 2020 mm, genişlik 747 mm, yükseklik 1145 mm

Güçlü trellis (kafes) şasi

Ön süspansiyon: Upside Down (USD) ön süspansiyon

Arka süspansiyon: 7 kademeli ayarlanabilir multi-link arka süspansiyon

Frenler: Ön ve arka hidrolik disk fren

ABS: Çift kanal ABS

Lastik basıncı takip sistemi (TPMS)

Full TFT renkli gösterge

Telefon ekran yansıtma

Tam LED aydınlatma

158 kg hafif gövde ifadesi

2 yıl garanti

A101’de önümüzdeki hafta satışa sunulacak Volta GPX Demon GR250R, 20 kW motor gücü ve 23 Nm tork üretiyor. Motosikletin 250 cc silindir hacmine sahip olduğunu da belirtelim. 11 litrelik yakıt deposuyla gelen modelin 100 kilometredeki yakıt tüketimi 2,8 litre seviyesinde. Maksimum hızı ise saatte 171 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

Volta GPX Demon GR250R 250 CC Benzinli Motosikletin Fiyatı Kaç TL?

Volta GPX Demon GR250R’ın satışları 3 Eylül'de başlayacak. 250 CC silindir hacmine sahip benzinli motosikletin fiyatı ise 179.990 TL olarak açıklandı. Aynı zamanda afişte peşin fiyatına altı taksit imkanından da bahsediliyor. Bu da motosikleti herhangi bir vade farkı ödemeden satın alabileceğiniz anlamına geliyor.

Volta GPX Demon GR250R 250 CC Benzinli Motosiklet Satın Alınır mı?

Evet. Bu kadar net bir cevap vermemizin nedeni Volta GPX Demon GR250R’ın üreticinin resmi web sitesinde 246.990 TL’den satışta olması. A101’deki fiyat ise 179.990 TL seviyesinde. Yani motosikletin zincir markette çok daha uygun bir fiyatla satıldığını söylemek mümkün.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.