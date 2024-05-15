A101 Uygun Fiyatlı Elektrikli Motorlu Bisiklet Satıyor: İşte Özellikleri!

A101, her hafta birbirinden can alıcı teknolojik ürünü ve elektrikli/motorlu taşıtlarını satışa çıkarıyor. Bugüne kadar Volta markasının moped ve bisiklet modellerini müşterileri ile buluşturan mağaza, şimdi de Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet modeliyle karşınıza çıkıyor.

Perşembe günü satışa çıkacak olan bisiklet modeli, satın alınması takdirinde plaka çıkarılması gerekiyor. Bu ürün, plaka zorunluluğu kapsamına dahil olduğu için bu işlemin yapılması da mecburi tutuluyor.

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“Kampanyadan yalnızca Hadi Gold… pic.twitter.com/jk4rylxgeH — A101İletişim (@A101iletisim) May 13, 2024

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Fiyatı

B sınıfı ehliyet başta olmak üzere tüm ehliyetlerle kullanılabilecek olan VSM elektrikli motorlu bisiklet modeli, A101'de oldukça uygun fiyata satışa çıkıyor. Peki bu motorlu bisikletin özellikleri nelerdir?

Motor Gücü : 220 W

: 220 W Batarya Tipi : VRLA JEL

: VRLA JEL Batarya Kapasitesi : 48V 14AH

: 48V 14AH Kütle : 52 kg

: 52 kg Azami Taşıma Kapasitesi : 85 kg

: 85 kg Azami Hız : 25 km/h

: 25 km/h Menzil : 40 km

: 40 km Fren Sistemi : Kampana

: Kampana Farlar : Angel Eye

: Angel Eye LED gösterge ve LED akü

Markanın kendi sayfasında 20.980 TL fiyat etiketine sahip Volta VSM elektrikli motorlu bisikletin A101 fiyatı 15.490 TL. Yaklaşık olarak 5.490 TL'lik bir indirimle satışa sunulan bisiklet 16 Mayıs Perşembe günü tüm A101 mağazaları ve A101 Ekstra'da yer alacak.