A101 Uygun Fiyatlı Elektrikli Motorlu Bisiklet Satıyor: İşte Özellikleri!
A101, bu hafta Volta markasının VSM elektrikli motorlu bisiklet modelini uygun fiyata satışa çıkarıyor. Motorlu bisikletin A101 fiyatı ne kadar? İşte detaylar!
A101, her hafta birbirinden can alıcı teknolojik ürünü ve elektrikli/motorlu taşıtlarını satışa çıkarıyor. Bugüne kadar Volta markasının moped ve bisiklet modellerini müşterileri ile buluşturan mağaza, şimdi de Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet modeliyle karşınıza çıkıyor.
Perşembe günü satışa çıkacak olan bisiklet modeli, satın alınması takdirinde plaka çıkarılması gerekiyor. Bu ürün, plaka zorunluluğu kapsamına dahil olduğu için bu işlemin yapılması da mecburi tutuluyor.
A101’de Aldın Aldın! | Aldın Aldın ürünleri 16 Mayıs’tan itibaren A101’lerde, A101 Kapıda uygulamamızda ve A101 Ekstra’da! Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. 😊💙 #A101 #HarcaHarcaBitmez #A101Herİlçede— A101İletişim (@A101iletisim) May 13, 2024
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Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet Fiyatı
B sınıfı ehliyet başta olmak üzere tüm ehliyetlerle kullanılabilecek olan VSM elektrikli motorlu bisiklet modeli, A101'de oldukça uygun fiyata satışa çıkıyor. Peki bu motorlu bisikletin özellikleri nelerdir?
- Motor Gücü: 220 W
- Batarya Tipi: VRLA JEL
- Batarya Kapasitesi: 48V 14AH
- Kütle: 52 kg
- Azami Taşıma Kapasitesi: 85 kg
- Azami Hız: 25 km/h
- Menzil: 40 km
- Fren Sistemi: Kampana
- Farlar: Angel Eye
- LED gösterge ve LED akü
Sürmesi En Keyifli Elektrikli Bisiklet Modelleri
En keyif verici aktivitelerden olan ve aynı zamanda çevre dostu olan bisikletler her geçen gün daha da popülerleşiyor. Özellikle insanlar araçlar yerine şehir içi bisiklet kullanmayı tercih ediyor.
Markanın kendi sayfasında 20.980 TL fiyat etiketine sahip Volta VSM elektrikli motorlu bisikletin A101 fiyatı 15.490 TL. Yaklaşık olarak 5.490 TL'lik bir indirimle satışa sunulan bisiklet 16 Mayıs Perşembe günü tüm A101 mağazaları ve A101 Ekstra'da yer alacak.
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