A101 Çok Ucuz Elektrikli Araba ve Elektrikli Moped Satacak

A101 uygun fiyatlı elektrikli araba ve elektrikli moped satın almak isteyen kişiler için bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. A101'de bu hafta Volta EV1 elektrikli otomobil ve Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped satacak.

A101'de Satılacak Araba ve Mopedin Fiyatları

A101'de 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Volta VS1 isimli elektrikli araba 229 bin 990 TL'ye satılacak. 63 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 2000W motor gücüne sahip.

58 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 8-9 saatte şarj oluyor. 163 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. Araba 45 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

A101'de 22 Mayıs'ta Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 29 bin 990 TL'ye satılacak. 2000W motor gücüne sahip elektrikli moped 58 kilometreye kadar menzil sunuyor.

20 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 6-8 saatte şarj oluyor. 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk / kampana fren sistemi mevcut. Moped 45 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.