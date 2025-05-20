Hyundai'nin Yeni Elektrikli Otomobili Şaşırtıcı Fiyatıyla Türkiye'de!

Uygun fiyatlı şehir içi otomobilleriyle uzun yıllardır Türkiye’de kullanıcıların beğenisini kazanan Hyundai, elektrikli araç yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Son aylarda tanıttığı konsept modellerle küresel ölçekte dikkat çeken marka, şimdi ise yeni bir elektrikli modelini Türkiye’de satışa sundu.

Şirketin Hyundai Inster isimli yeni aracı geçtiğimiz saatlerde ülkemize ayak bastı. Kompakt tasarımı ve uygun fiyatı ile geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Dacia Spring modeline rakip olan otomobil, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Advance isimli donanım paketiyle satışa sunulan yeni aracın fiyatı 1.319.000 TL olarak açıklandı. Bu fiyat Inster'ı ülkemizde satılan en ucuz ikinci elektrikli araç yapıyor. Peki yeni otomobil uygun fiyatıyla hangi özellikler sunuyor?

Hyundai Inster Özellikleri

Yeni Hyundai Inster, minik yapısına karşın sahip olduğu 115 beygir güç üreten elektrik motoru ve 46 kWh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. Araç, karma kullanımda 360 kilometre, şehir içi kullanımda ise 493 kilometre menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10.6 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı ise 150 km/s.

11 kW standart AC şarj ile 4.5 saatte tam dolum yapabilen Inster, 85 kW DC hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 30 dakika şarjını yüzde 10'dan 80'e çıkartabiliyor. Boyutları itibarıyla kompakt bir segmentte yer alan Inster 3825 mm uzunluğa ve 1610 mm genişliğe sahip.

2580 mm'lik aks mesafesiyle rakiplerine kıyasla iç mekanda geniş bir alan sunan otomobilin bagaj hacmi, arka koltukların konumuna göre 238 ile 351 litre arasında değişebiliyor. Arka koltuklar katlandığında kullanılabilecek alan 1059 litreye kadar çıkabiliyor.

Araçta standart olarak sunulan donanımlar arasında 17 inç alaşım jantlar, 10.25 inç dijital gösterge ve multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj ünitesi, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, şerit takip asistanı, ön çarpışma önleme sistemi, akıllı hız sabitleme, sürücü dikkat uyarısı, LED aydınlatma sistemleri, panoramik sunroof ve anahtarsız giriş sistemi bulunuyor.

Yeni Hyundai Inster şehir içi kullanım için tasarlanmış boyutları, geniş donanım paketi ve rekabetçi fiyatıyla elektrikli araç pazarında dikkat çeken bir alternatif olarak öne çıkıyor. Aracın özellikle günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için uygun bir seçenek olduğunu söylemek mümkün.