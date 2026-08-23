A101'de Taksitle Elektrikli Araç Satılacak: Fiyatı Ne Kadar?

A101, önümüzdeki hafta elektrikli araç satışına başlayacak. Ancak bu kez satışa sunulacak model zincir marketin daha önce satmış olduğu VOLTA EV1’in üst versiyonu olacak. Peki bu modelin özellikleri neler ve fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar!

VOLTA EV2 Elektrikli Aracın Özellikleri Neler?

Azami hız: 60 km/saat

Motor gücü: 5,3 kW

Motor torku: 9,7 Nm

Azami taşıma kapasitesi: 300 kg

Batarya tipi: LFP batarya

Batarya kapasitesi: 76,8 V 100 Ah

Menzil: 159 km

LED far ve LED sinyal lambaları

Kabin içi havalandırma ve ısıtma sistemi

Sunroof

Alüminyum jantlar

Deri koltuklar

Dijital gösterge ve dokunmatik multimedya ekranı

4 kişilik

Hidrolik direksiyon

Aktarma tipi: Diferansiyel motor

Enerji tüketimi: 44 W/km

Fren sistemi: Ön / arka disk fren

Euro 5+ seviyesi çevre performansı

Uzunluk: ~2501 mm

Genişlik: ~1289 mm

Yükseklik: ~1289 mm

Garanti: 2 yıl

A101’de 27 Ağustos’ta satışa çıkacak VOLTA EV2, 5,3 kW güç ve 9,7 Nm tork üretebilen elektrikli bir motora sahip. 76,8 V ve 100 Ah kapasiteli bir pille gelen aracın tamamen şarj olması yaklaşık 8-9 saat sürüyor. Ayrıca VOLTA EV2 tam şarjla 159 kilometre menzil sunuyor.

Elektrikli araç saatte maksimum 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca 300 kilogram azami taşıma kapasitesi, dijital gösterge, dokunmatik multimedya ekranı ve ısıtma-havalandırma sistemi gibi özelliklerle geliyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurduğumuzda şehir içi kullanım için oldukça uygun bir seçenek olduğunu söylemek mümkün.

A101'de VOLTA EV2 Elektrikli Aracın Fiyatı Ne Kadar?

VOLTA EV2, 349.990 TL'lik bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Öte yandan afişte “peşin fiyatına 6 taksit” ifadesinin yer aldığını görebiliyoruz. Ancak vade farkı uygulanıp uygulanmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle aracı almayı düşünüyorsanız ilk etapta mağazayla görüşerek ödeme planının ayrıntılarını öğrenmeniz daha sağlıklı olabilir.

A101'den VOLTA EV2 Satın Alınır mı?

Açıkcası evet. VOLTA EV2 şu anda üreticisinin resmi web sitesinde 484.120 TL'den satışta. Ancak şu anda tükendiğini yani stoğun olmadığını görüyoruz. A101'deki fiyatıysa 349.990 TL. Yani daha ucuz. Bu nedenle aracı satın almayı düşünüyorsanız A101 sizin için gerçekten uygun bir seçenek olabilir.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.