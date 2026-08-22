Galaxy S26 Ultra Sahiplerine Müjde: Can Sıkan Problem Çözülüyor!

Samsung’dan bazı kullanıcıların müzdarip olduğu kırmızı ekran sorunuyla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son dönemde bazı Galaxy S26 Ultra sahipleri akıllı telefonlarının ekranında kırmızılaşma meydana geldiğini bildirmişti. Son gelişmeler şirketin çok kısa bir süre içerisinde sorunu çözen bir güncelleme yayınlayacağını gösteriyor.

Samsung, Galaxy S26 Ultra'daki Kırmızı Ekran Sorununu Ne Zaman Çözecek?

Samsung, geçen haftalarda yaptığı açıklamayla bazı Galaxy S26 Ultra'larda yaşanan kırmızı ekran sorununu kabul etmişti. Güney Koreli marka söz konusu sorunun donanımsal bir arızadan değil, yazılımsal bir kalibrasyon probleminden kaynaklandığını belirtmişti.

Hatta şirket bu süreçte kullanıcılara iki farklı çözüm sundu. Bunlardan ilki resmi Samsung servisleri. Marka garanti süresine bakılmaksızın sorundan etkilenen cihazların ücretsiz kalibrasyon işlemini gerçekleştiriyor. İkinci çözüm ise servise gitmesi mümkün olmayan kullanıcılar için yayınlanacak yazılım güncellemesi diyebiliriz.

Samsung o dönemde güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir açıklama yapmamıştı. Ancak son dönemde bu durum bir nebze olsun değişti. Samsung’un Güney Kore’deki müşteri destek ekibi güncellemenin bu ay içinde yayınlanacağını duyurdu. Yani Galaxy S26 Ultra’nın ekran kalibrasyonunu sağlayacak ve kırmızı ekran sorununu çözecek yazılım güncellemesinin ağustos ayı sona ermeden kullanıma sunulması bekleniyor.

Galaxy S26 Ultra'daki Kırmızı Ekran Sorunu Tam Olarak Neydi?

Birkaç aydır bazı Galaxy S26 Ultra kullanıcıları akıllı telefonlarının ekranında özellikle orta bölümde kırmızı alanlar oluşmaya başladığını bildirdi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk etapta bunun donanımsal bir arızadan kaynaklandığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak Samsung’un daha sonra yaptığı açıklama bu konudaki belirsizliği büyük ölçüde giderdi. Yani sorun sadece yazılımsal bir sorundan kaynaklanıyordu.

Galaxy S26 Ultra’daki bu sorunun asıl kaynağının yeni gizlilik ekranı olduğu söyleniyor. Biraz daha açarsak telefonun renk kalibrasyonu yazılımı cihazdaki yeni gizlilik ekranı teknolojisiyle tam olarak uyum sağlayamıyor. Bu da kalibrasyonun bozulmasına ve ekranda istenmeyen kırmızı tonların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 Ultra’daki kırmızı ekran sorununun donanımsal olmaması sevindirici. Son gelişmeyle birlikte sorunu çözecek güncellemenin bu ayın sonlarına doğru yayınlanacağı da kesinleşmiş gibi görünüyor. Umarım Samsung’un yayınlayacağı güncelleme söz konusu sorunu tamamen ortadan kaldırır.