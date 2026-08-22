Sokak Kedisi Olduğunuz Çok Eğlenceli Oyun İndirimde!

Eğer macera oyunlarına karşı ilgiyseniz Steam'in son kampanyası ilginizi çekebilir. Platform bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen ve fazlasıyla beğenilen bir yapımda kayda değer bir indirim yaptı. İşte merak edilen detaylar!

Stray Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam’de başlayan son kampanyayla birlikte Stray’in fiyatında önemli bir düşüş yaşandı. Bu kapsamda oyunun fiyatı 13,99 dolardan 6,99 dolara geriledi. Bu da yaklaşık 672 TL yerine 336 TL ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Kampanya 5 Eylül’de sona erecek. Yani oyunu bu tarihe kadar indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.

Stray Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Steam’de Stray için bir kampanya başlasa da maalesef aynı durum Xbox ve PlayStation için geçerli değil. Oyun bu platformlarda sırasıyla 550 TL ve 1.049 TL’den satılıyor. Bununla birlikte yapım şu anda herhangi bir abonelik hizmetinin kütüphanesinde de yer almıyor. Kısacası Stray’i oynamak için bu ücretleri ödemeniz gerekiyor.

Stray Epic Games'te Kaç TL?

Benzer bir durum Epic Games Store için de geçerli diyebiliriz. Yapım şu anda indirimde değil ve 499 TL’lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Açıkçası bir bilgisayar sahibiyseniz ve Stray’i oynamak istiyorsanız en azından şu an için yapımı Steam üzerinden satın almak daha mantıklı görünüyor.

Stray Nasıl Bir Oyun?

Stray, 2022’de Annapurna Interactive tarafından piyasaya sürülen üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir macera oyunu. Yapımda bir sokak kedisini kontrol ediyor ve neon ışıklarla çevrili bir şehirde keşfe çıkıyorsunuz. Oyunun temel mekanikleri keşif, bulmaca çözme ve çevreyle etkileşim kurma üzerine kuruluyor. Hikayede kedinin yol arkadaşı olan B-12 adlı küçük bir drone da önemli bir rol oynuyor. B-12; kapıları açma ve elektronik sistemlerle etkileşime geçme gibi konularda size yardımcı oluyor.

Editörün Yorumu

Bir sokak kedisini kontrol ederek maceradan maceraya atılma fikri ilgimi fazlasıyla çekti. Bu nedenle geçmiş indirim dönemlerinden birinde oyunu satın alıp oynadım. Stray’in gerek oynanış mekanikleri gerekse atmosferiyle diğer yapımlardan ayrıldığını söyleyebilirim. Eğer bu tür oyunlar ilginizi çekiyorsa, indirim devam ederken oyuna bir şans verebilirsiniz.