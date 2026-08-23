Büyük Bataryalı ve Aşırı Sağlam Tablet Tanıtıldı! Kamp Işığı Bile Var
Sağlamlığıyla ön plana çıkan AGM Pad 3 Compact tanıtıldı. Yeni tablet ayarlanabilir askı, dahili kamp lambası ve 7.200 mAh pil gibi özelliklerle geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- AGM Pad 3 Compact özellikleri ve fiyatı belli oldu.
- AGM Pad 3 Compact 120 Hz yenileme hızına sahip 8,68 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 6 GB RAM ve dahili kamp lambası gibi özelliklerle geliyor.
- AGM Pad 3 Compact'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 280 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 13.451 TL'ye karşılık geliyor.
Sağlamlığıyla ön plana çıkan AGM Pad 3 Compact tanıtıldı. Tablet, 8,68 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci ve dahili kamp lambası gibi özelliklerle geliyor. İşte AGM Pad 3 Compact teknik özellikleri ve fiyatı!
AGM Pad 3 Compact Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 8,68 inç
- Çözünürlük: 800 x 1340 piksel
- Tazeleme hızı: 120 Hz
- Parlaklık: 600 nit
- Kalınlık: 14,5 mm
- İşlemci: MediaTek Helio G99
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Genişletilebilir depolama: microSD ile 1 TB’ya kadar
- Batarya: 7.200 mAh
- Şarj: 18W
- Arka kamera: 50 MP
- İşletim sistemi: Android 16
- Video desteği: Widevine L1
- Bağlantı: NFC, GPS, Wi-Fi
- Hücresel bağlantı: 4G ve eSIM (küresel versiyon), yalnızca Wi-Fi (ABD versiyonu)
- Dayanıklılık: IP68, IP69K, MIL-STD-810H
- Ekstra özellik: Dahili kamp lambası, ayarlanabilir askı, opsiyonel döner metal stand
AGM Pad 3 Compact Ekran Özellikleri Neler?
AGM Pad 3 Compact’in ekranı 8,68 inç büyüklüğünde. 120Hz yenileme hızını ve 800 × 1340 piksel çözünürlüğü destekleyen panel 600 nit parlaklık sunuyor. Cihazın yüksek yenileme hızı ve 600 nit parlaklığı sayesinde ise ortalama üzeri bir ekran deneyimi elde edebilmeniz mümkün.
AGM Pad 3 Compact İşlemcisi Ne?
Tablette MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yongası mevcut. Call of Duty Mobile gibi oyunları 60 FPS'te akıcı bir şekilde oynatabilen bu donanım halihazırda Redmi Note 14S ve Redmi Note 13 Pro gibi modellerde de kullanılıyor. Aynı zamanda 6nm mimariye sahip olduğunu belirtelim. Bu da 7 nm destekli yongalarda daha verimli ve daha yüksek performans ta çalıştığı anlamına geliyor.
AGM Pad 3 Compact Batarya Özellikleri Neler?
AGM Pad 3 Compact’in bataryası 7.200 mAh kapasiteye sahip ve 18 W’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede ürünü satın aldığınızda gün içinde sürekli şarj cihazı arama derdiniz olmayacak. Ayrıca ayarlanabilir askısı, dahili kamp lambası ve döner metal standı sayesinde tableti farklı kullanım koşullarına kolayca uyarlayabilirsiniz.
AGM Pad 3 Compact Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?
AGM Pad 3 Compact'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 280 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 13.451 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ürünü Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu belirtelim.
Telefon Alırken Çok Önemli Sandığım Ama Artık Umursamadığım Özellikler!
Bu içerikte telefon alırken çok önemli sandığım ama artık çok da umursamadığım bazı özelliklere yer vereceğim. Peki artık hangi özellikleri kullanmıyorum?
Editörün Yorumu
AGM Pad 3 Compact sağlamlığıyla ön plana çıkan bir tablet diyebilirim. Cihazın özellikle ayarlanabilir askısı ve dahili kamp lambası kamp gibi özellikleri farklı kullanım senaryolarında bir hayli işe yarayacak diye düşünüyorum. Teknik özelliklerini de beğendiğimi söyleyebilirim.