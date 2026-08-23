Büyük Bataryalı ve Aşırı Sağlam Tablet Tanıtıldı! Kamp Işığı Bile Var

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Sağlamlığıyla ön plana çıkan AGM Pad 3 Compact tanıtıldı. Tablet, 8,68 inç ekran, MediaTek Helio G99 işlemci ve dahili kamp lambası gibi özelliklerle geliyor. İşte AGM Pad 3 Compact teknik özellikleri ve fiyatı!

AGM Pad 3 Compact Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 8,68 inç

Çözünürlük: 800 x 1340 piksel

Tazeleme hızı: 120 Hz

Parlaklık: 600 nit

Kalınlık: 14,5 mm

İşlemci: MediaTek Helio G99

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Genişletilebilir depolama: microSD ile 1 TB’ya kadar

Batarya: 7.200 mAh

Şarj: 18W

Arka kamera: 50 MP

İşletim sistemi: Android 16

Video desteği: Widevine L1

Bağlantı: NFC, GPS, Wi-Fi

Hücresel bağlantı: 4G ve eSIM (küresel versiyon), yalnızca Wi-Fi (ABD versiyonu)

Dayanıklılık: IP68, IP69K, MIL-STD-810H

Ekstra özellik: Dahili kamp lambası, ayarlanabilir askı, opsiyonel döner metal stand

AGM Pad 3 Compact Ekran Özellikleri Neler?

AGM Pad 3 Compact’in ekranı 8,68 inç büyüklüğünde. 120Hz yenileme hızını ve 800 × 1340 piksel çözünürlüğü destekleyen panel 600 nit parlaklık sunuyor. Cihazın yüksek yenileme hızı ve 600 nit parlaklığı sayesinde ise ortalama üzeri bir ekran deneyimi elde edebilmeniz mümkün.

AGM Pad 3 Compact İşlemcisi Ne?

Tablette MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yongası mevcut. Call of Duty Mobile gibi oyunları 60 FPS'te akıcı bir şekilde oynatabilen bu donanım halihazırda Redmi Note 14S ve Redmi Note 13 Pro gibi modellerde de kullanılıyor. Aynı zamanda 6nm mimariye sahip olduğunu belirtelim. Bu da 7 nm destekli yongalarda daha verimli ve daha yüksek performans ta çalıştığı anlamına geliyor.

AGM Pad 3 Compact Batarya Özellikleri Neler?

AGM Pad 3 Compact’in bataryası 7.200 mAh kapasiteye sahip ve 18 W’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu sayede ürünü satın aldığınızda gün içinde sürekli şarj cihazı arama derdiniz olmayacak. Ayrıca ayarlanabilir askısı, dahili kamp lambası ve döner metal standı sayesinde tableti farklı kullanım koşullarına kolayca uyarlayabilirsiniz.

AGM Pad 3 Compact Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

AGM Pad 3 Compact'in 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 280 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla birlikte 13.451 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ürünü Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

AGM Pad 3 Compact sağlamlığıyla ön plana çıkan bir tablet diyebilirim. Cihazın özellikle ayarlanabilir askısı ve dahili kamp lambası kamp gibi özellikleri farklı kullanım senaryolarında bir hayli işe yarayacak diye düşünüyorum. Teknik özelliklerini de beğendiğimi söyleyebilirim.