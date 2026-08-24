Chery 2026 Fiyat Listesi: 150 Bin TL İndirim Var!

Yeni bir otomobil satın almak isteyen pek çok kişi, Chery'nin güncel araba fiyat etiketlerini merak ediyor. Chery Ağustos 2026 fiyat listesi. merak edilen soruya ışık tutuyor. Türkiye'de şu anda Mevcut modeller arasında Tiggo 8 ve Tiggo 7 bulunuyor. Bu arabalar birden fazla sürüm ile birlikte satılıyor. Fiyatlar, sürümden sürüme farklılık gösteriyor. Peki, Chery arabalar kaç TL'ye satılıyor?

Chery Tiggo 7'nin Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat İndirim Miktarı Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.175.000 TL 2.025.000 TL 150.000 TL Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.580.000 TL - - Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.720.000 TL - -

Chery Tiggo 7'nin Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT, Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT ve Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT olmak üzere üç farklı sürümü bulunuyor. Comfort 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT için 2 milyon 175 bin TL fiyat etiketi belirlendi. Bu sürüm kampanya kapsamında 2 milyon 25 bin TL'ye satılıyor. Yani arada 150 bin TL indirim mevcut.

Otomobilin Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2 milyon 580 TL, Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü ise 2 milyon 720 bin TL'ye satılıyor. Chery Tiggo 7, 145 HP maksimum güce sahip. 275 Nm tork üretebilen arabada multimedya ve dijital gösterge ekranı 24,6 inç büyüklüğünde.

Tork, motorun dönme gücünü yani çekiş kuvvetini ifade ediyor. Tork, özellikle arabanın ilk hareketinde, yokuş yukarı tırmanırken veya araç içinde yolcular varken hissediliyor. Etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan otomobil, 0'dan 100 kilometreye 10,8 saniyede ulaşabiliyor. 7 adet hava yastığına sahip arabada kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi dahil olmak üzere birçok özellik yer alıyor.

Chery Tiggo 7'nin Özellikleri Neler?

Multimedya ve Dijital Gösterge Ekranı: 24,6 inç

24,6 inç Maksimum Güç: 145 HP

145 HP Maksimum Tork: 275 Nm

275 Nm Hızlanma (0-100 km/sa): 10,8 saniye

10,8 saniye Hava Yastığı: 7 adet

7 adet Bagaj Hacmi: 484 L

484 L Kör Nokta Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Akıllı Uzun Far Asistanı: Destekliyor.

Destekliyor. Kapı Açma Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Chery Tiggo 8'in Ağustos 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Tiggo 8'in yalnızca Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü bulunuyor. Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT sürümü 2 milyon 920 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobil için şu anda bir kampanya mevcut değil. 275 Nm tork üretebilen otomobilde kör nokta uyarı sistemi ve kapı açma uyarı sistemi dahil olmak üzere pek çok özellik de yer alıyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilde 10,25 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneli ve 15,6 inç büyüklüğünde multimedya ekranı mevcut. Multimedya ekranının 1440 x 2560 piksel çözünürlük sunduğunu belirtelim. 145 HP maksimum güce sahip olan otomobil, 0'dan 100 kilometreye 10,8 saniyede çıkabiliyor.

Chery Tiggo 8'in Özellikleri Neler?

Dijital Gösterge Paneli: 10,25 inç

10,25 inç Multimedya Ekranı: 15,6 inç boyut ve 1440 x 2560 piksel çözünürlük

15,6 inç boyut ve 1440 x 2560 piksel çözünürlük Maksimum Güç: 145 HP

145 HP Maksimum Tork: 275 Nm

275 Nm Hızlanma (0-100 km/sa): 10,8 saniye

10,8 saniye Hava Yastığı: 9 adet

9 adet Bagaj Hacmi: 889 L

889 L Kör Nokta Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Destekliyor. Akıllı Uzun Far Asistanı: Destekliyor.

Destekliyor. Kapı Açma Uyarı Sistemi: Destekliyor.

Editörün Yorumu

Chery Tiggo 7, geçtiğimiz ay en çok satılan SUV arabalar listesinin yedinci sırasında yer almıştı. Bu otomobil Ağustos 2026'da 1.445 satış adedine ulaşmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan bu otomobil için şu anda bir kampanya bulunuyor. Otomobil, bu kampanya sayesinde daha uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Tiggo 8 içinse şu anda bir kampanya mevcut değil.