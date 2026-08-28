Popüler Harry Potter Oyununda Dev İndirim! Fiyatı 2.600 TL Düştü

Steam'den Harry Potter hayranlarına müjde. Platform bu kapsamda kısa bir süre önce çok sevilen bir Harry Potter oyununda çok önemli bir indirim yaptı. Peki bu oyunun ismi ne ve bu kampanya ne zaman sona erecek? İşte merak edilen detaylar!

Hogwarts Legacy Steam'de Kaç TL İndirime Girdi?

Steam’in son kampanyasıyla birlikte Hogwarts Legacy’nin fiyatında yüzde 90’lık indirim yaşandı. Yapımın fiyatı 59,99 dolardan (2.894 TL) 5,99 dolara (288 TL) geriledi. Böylece oyunun fiyatında 2.606 TL’lik bir indirim meydana geldi. Bununla birlikte söz konusu kampanyanın 3 Eylül’e kadar devam edeceğini belirtelim.

Hogwarts Legacy Epic Games'te Kaç TL?

Maalesef Epic Games’te Hogwarts Legacy için düzenlenen bir indirim yok. Yapım şu anda platformda 2.099 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store verilerine göre oyun için son indirim 2 Ağustos’ta yapıldı. Bu nedenle en azından bir süre daha yeni bir indirim beklememek gerekiyor.

Hogwarts Legacy Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Hogwarts Legacy’nin Xbox ve PlayStation versiyonlarında ise indirim var. Oyun bu platformlarda sırasıyla 389 TL ve 472 TL’den satışta. İndirimler Xbox’ta 3 Eylül ve PlayStation’da ise 10 Eylül’de sona erecek. Bunun yanında Xbox Game Pass ve PlayStation Store abonelikleriniz varsa yapıma ek ücret ödemeden erişme imkanınız da bulunuyor.

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy açık dünya aksiyon rol yapma (RPG) türünde bir oyun diyebiliriz. Buradaki temel hedefiniz Hogwarts'a özel yeteneklerle kabul edilen bir öğrenci olarak büyücülük dünyasını tehdit eden karanlık bir isyanı durdurmak. Kendi karakterini yaratıp Harry Potter evreninin atmosferini doğrudan deneyimlemeyi ve fantastik bir dünyayı özgürce keşfetmeyi seven oyuncular için uygun bir seçenek diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Harry Potter hayranı olduğumu söyleyebilirim. Hogwarts Legacy de bu nedenle ilk çıktığında satın alıp oynadığım oyunlardan biri oldu. Yapım genel olarak beğenimi kazansa da açık dünya kavramının tam karşılığını veremediğini düşünüyorum. En azından benim deneyimim bu yönde. Ancak buna rağmen oynanması gereken bir yapım olduğunu söyleyebilirim.