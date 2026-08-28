Samsung'un Sürpriz Amiral Gemisi Yolda! İşte Böyle Görünecek

Samsung önümüzdeki yıl bir sürpriz yaparak Galaxy S27 serisinde ilk kez bir Pro versiyona yer verecek. Şu ana dek ortaya çıkan raporlar telefonun genel performansının Galaxy S27 Ultra’nın bir basamak altında olacağını gösteriyor. Son raporlar ise Galaxy S27 Pro’nun tasarımını ortaya koyuyor.

Galaxy S27 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy S27 Pro'nun render görselleri sızdırıldı. Buna göre yeni akıllı telefon, 154,06 x 73,77 x 7,95 mm ölçülerinde olacak. Bu da Galaxy S27 Ultra'dan yaklaşık 9 mm daha kısa ve 5 mm daha dar olacağı anlamına geliyor. Tasarımlarındaysa çok fazla bir fark olmayacak.

Bunu biraz daha açarsak Galaxy S27 Pro, serinin üst seviye Galaxy S27 Ultra gibi dikdörtgen bir kamera bloğu üzerine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera ve ikinci sensör bu bloğun sol tarafında büyük dairesel çıkıntılar halinde üst üste yerleştiriliyor. Üçüncü sensör ise hemen yanlarında LED flaşla birlikte bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise delikli bir ekran kullanılacak.

Galaxy S27 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2600 nit civarı

2600 nit civarı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'dan henüz Galaxy S27 ailesinin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak markanın amiral gemilerini daha çok şubat aylarında tanıttığını biliyoruz. Bu doğrultuda Galaxy S27 serisinin de önümüzdeki yılın şubat ayında kullanıcıların karşısına çıkması ihtimaller dahilinde. Telefon için beklenen fiyat etiketiyse 110 ila 120.000 TL arasında.

Editörün Yorumu

Galaxy S27 Pro için beklentiler yüksek. Telefonun ilk kez piyasaya sürülecek olması da bunda önemli rol oynuyor. Özelliklerinin S27 Ultra’dan biraz daha düşük olması ve daha kompakt boyutlara sahip olması cihazı daha ulaşılabilir hale getirebilir. Bu nedenle S27 Pro’nun beklentileri karşılayacak bir model olacağını düşünüyorum.