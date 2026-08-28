120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 5.200 mAh Pili Var

Tecno kısa bir süre önce teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyen Tecno Spark Go 3 Pro'yu tanıttı. Markanın yeni modeli MediaTek Helio G81 işlemci, HD+ çözünürlüklü LCD ekran, 4 GB RAM ve 5200 mAh bataryayla karşımıza çıkıyor. İşte merak edilen detaylar!

Tecno Spark Go 3 Pro Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,78 inç

Ekran tipi: IPS LCD

Ekran Çözünürlük: HD+

Ekran Tazeleme hızı: 120 Hz

Ekran Dokunmatik örnekleme hızı: 240 Hz

Ekran Parlaklık: 580 nit seviyesine kadar

İşlemci: MediaTek Helio G81

RAM: 4 GB

Depolama seçenekleri: 64 GB, 128 GB

Mobil bağlantı: 4G

Arka kamera: 13 MP, otomatik odaklama

Ön kamera: 8 MP

Batarya: 5200 mAh

Şarj: 15W

Arama özelliği: AI Voiceprint Noise Cancellation

Güvenlik: Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: IP69

Bağlantı: USB, Wi-Fi, Bluetooth

Kızılötesi bağlantı: Var

Tecno Spark Go 3 Pro Ekran Özellikleri Neler?

Tecno Spark Go 3 Pro’da 6,78 inç boyutunda, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekran bulunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişleri, web sayfası kaydırmaları ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. LCD paneliyse AMOLED veya OLED ekranlar kadar iddialı olmasa da renkleri canlı bir şekilde gösterebiliyor.

Tecno Spark Go 3 Pro İşlemci Özellikleri Neler?

Telefonda MediaTek Helio G81 yonga seti mevcut. Bu donanım 12 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yani giriş segment bir işlemci diyebiliriz. Halihazırda Infinix Hot 60i gibi modellere de güç veren bu donanımdan üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Ancak yine de PUBG Mobile gibi yapımları düşük ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Tecno Spark Go 3 Pro Kamera Özellikleri Neler?

Modelde 13 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Açıkçası bu cihazdan üst düzey fotoğraf kalitesi beklemek mantıklı değil. Kamerası yalnızca basit fotoğraflar çekebileceğiniz bir performans sunuyor.

Tecno Spark Go 3 Pro Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 15W hızlarında şarj olabilen 5.200 mAh'lik bir pil bizleri karşılıyor. Bu değerlerin giriş segmenti için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağını söylemek mümkün.

Tecno Spark Go 3 Pro Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Tecno Spark Go 3 Pro, 4 GB RAM + 64 GB ve 4 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunuldu. Telefonun başlangıç fiyatı 15.999 rupi (8.072 TL) olarak açıklandı. Türkiye’de vergiler de eklendiğinde bu fiyatın 16.449 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Öte yandan ülkemizde Tecno marka telefonlar da satıldığından Spark Go 3 Pro'nun da ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Tecno Spark Go 3 Pro’nun açıklanan özellikleri ve fiyatı beni memnun etti. Akıllı telefonlara çok fazla para ödemek istemiyorsanız bu gibi modellere yönelebilirsiniz. Hem düşük fiyatlılar hem de özellikleri kullanıcıları üzmeyecek düzeyde. Yani oyun oynayabilir ve basit fotoğraflar çekebilirsiniz. Bataryası da bir günü çıkarabilecek kapasitede.