ABD Başkanı Donald Trump'tan Radikal Sürgün Kararı: Defolup Gideceksiniz

Donald Trump, ABD'de ikinci kez başkanlık yapmaya hazırlanırken koltuğu devralmadan evvel birkaç yürütme emrine onay verdi. Yasa dışı göç, iklim politikaları, çeşitlilik politikaları ve gizli belgeler gibi konuların ağırlıkta olduğu değişiklikler yasa niteliği taşımasına rağmen bir sonraki başkan veya mahkemeler tarafından iptal edilebilir. Ancak Trump'ın planladığı değişikliklerin ölçeği, hukuki zorlukların kapısını aralayabilir. İşte detaylar...

Sınır Dışı Programı Tarihe Geçecek

Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme programını" başlatma sözü vermişti. Ulusal sınır acil durumu ilan ederek güney sınırını askeri destekle güvence altına almak istiyor. Ancak bu programın lojistik zorluğu ve milyarlarca dolarlık maliyeti var.

Yine de Trump, ilk döneminde 70.000'den fazla sığınmacıyı Meksika'ya geri gönderen bu politikayı yeniden hayata geçirebilir. İkinci kez başkanlık koltuğuna oturacağı sıralarda "doğuştan vatandaşlara" karşı da oldukça temkinli, bir o kadar da acımasız. Çünkü ABD topraklarında doğan herkese vatandaşlık verilmesini öngören anayasal hakkını gülünç buluyor.

Paris Antlaşması'ndan Çekilmek İstiyor

Trump, Biden'ın ABD'yi yeniden dahil ettiği Paris Anlaşması'ndan tekrar çekilmek istiyor. Ayrıca yeni rüzgar projelerini yasaklamayı ve elektrikli araç zorunluluklarını kaldırmayı hedefliyor.

Yabancı politikalarda ise biraz çekimser bir tavır sergiliyor. Kampanya dönemindeki konuşmalarında Ukrayna savaşını ilk günden bitireceğini iddia etmişti, sonradan bunun altı ay sürebileceğini söyleyerek ağız değiştirdi. İlk günlerde neler yapacağı belirsizliğini koruyor.

Vergiler Gözle Görülür Şekilde Artacak

İthal ürünlerdeki vergi oranı artıyor. Buna göre ithal ürünlere %10, Kanada ve Meksika mallarına %25, Çin'den gelen ürünlere ise %60 oranında vergi eklenecek. Ancak bu vergilerin tüketici ürünlerini pahalılaştırarak enflasyonu artırması bekleniyor.

Kripto para borsasına da el atmak isteyen başkanın "federal bitcoin" oluşturma hedefi var. Söz konusu kripto varlığın Amerikan halkının yararına bir ulusal varlık olarak kullanılacağı iddia ediliyor.