ABD Başkanı'nın Yeni Süpersonik Jeti 2200 km Hızla Uçacak

ABD Başkanı'nın yeni süpersonik jeti tüm dünyada merak uyandırıyor. ABD merkezli özel bir süpersonik uçak üreticisi tarafından geliştirilen konsept jet, tasarım ve teknik detaylarıyla uçak tarihinde önemli bir yere sahip olacak gibi gözüküyor.

Exosonic isimli süpersonik uçak üreticisi, ABD Başkanı ve üst düzey liderler için Air Force One'ın yerini alabilecek süpersonik bir uçak geliştirmek için ABD Hava Kuvvetleri Başkanlığı ve İcra Hava İkmal Direktörlüğü ile ortaklık kurdu.

İlk olarak CNN tarafından bildirilen süpersonik uçak geliştirme sözleşmesi, havacılık şirketinin mach 1.8'de uçabilen süpersonik ikiz jet konseptinin ABD ordusunu etkilediğini gösteriyor.

Concorde veya SR-71 Blackbird gibi geleneksel süpersonik uçaklar, süpersonik olduklarından dolayı ortaya çıkardıkları yüksek ses patlamasıyla bilinir. Şimdi şirket bu uçağın nasıl görünebileceğine dair ilk konsepti paylaştı.

ABD Başkanı'na özel yeni süpersonik jet

Exosonic'in yeni havacılık teknolojisi, uçağa 5000 deniz mili menzil sağlıyor. Ses patlamasını yumuşatma teknolojisi sayesinde yerdeki insanları korkutmadan, ses hızının neredeyse iki katına ulaşarak gidebiliyor.

Yeni yayınlanan jet, şirketin 70 kişilik yolcu uçağının 31 kişilik bir konsept tasarımından oluşuyor. Lüks deri, meşe ve kuvars ile imal edilmiş olup kesinlikle piyasadaki en kaliteli jetlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Exosonic Uçak İçi Tasarımcısı Stephanie Chahan tarafından CNN'e verilen demeçte, jette güvenli video telekonferans için üç kişilik toplantı odalarının da yer aldığı belirtildi. VIP odalarında çevrim içi veya hatta doğrudan basınla konuşma imkanı tanınıyor.

Koltuklarda ayrıca video monitörü yerleştirmek için özel boşluklar bulunurken, yan paneller yiyecek veya diğer ekipmanlar için çekilebilir. Jetin ikinci bölgesi, kıdemli personelin uzun bir çalışma sonrasında rahatlamasına ve dinlenmesine olanak tanıyan yatık koltuklara ve ayarlanabilir masa yüksekliğine sahip.

Uçağın geri kalanı, 20 adet birinci sınıf koltuklu kabinin yanı sıra iki mutfak, iki tuvalet ve geniş saklama alanına yer veriyor. Koltuklar ayrıca kişisel elektronik cihazları koymak için özel alan sağlıyor.

Exosonic, süpersonik uçağının 2030'ların ortalarında uçacağını dile getiriyor. Bu yüzden yeni süpersonik uçağın Air Force One'ın yerini alması için hala zaman var. Peki ya siz Exosonic'in yeni süpersonik uçağını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.