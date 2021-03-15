Milli Muharip Uçak İlk Uçuş Tarihi Açıklandı

Milli Muharip Uçak ilk uçuş tarihi belli oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak (MMU) ile ilgili çok önemli ve dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Sputnik'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Temel Kotil "MMU, 2025’te ilk uçuşunu yapacak, 2029’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz" dedi.

Milli Muharip Uçak 2025 yılında göklerde olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Dünyanın ilk 100 savunma ve havacılık firmasının sıralandığı Defense New Top 100 listesinde 16 basamak birden yükseldik. Bu dönemde Ar-Ge harcamalarımızı yüzde 40’ın üzerine taşıyarak yeni nesil hava araçlarının geliştirilmesi için öncü vasfımızı perçinledik.

Böylece ülkemizin savunma sanayisinde bağımsızlık vizyonu için projeler geliştirmeye devam ettik.

MMU Açıklaması

Diğer taraftan en önemli projelerimiz arasında yer alan global havacılık ekosisteminin merakla beklediği, ülkemizi havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5’inci nesil avcı uçağımız MMU’nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz. MMU, 2025’te ilk uçuşunu yapacak, 2029’da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz.

F16 Açıklaması

Şirketimiz, F-16 konusunda önemli bir tecrübeye sahip. Şu an projemizde 30 yılı F-16 uçaklarıyla geçmiş çalışma arkadaşlarımız bulunuyor, TUSAŞ bu anlamda ülkemizin geleceğine özgün ürünleri ile güç katarken, sahip olduğu tecrübe, donanım ve nitelikli iş gücü ile devletimizin emrinde önemli işler gerçekleştirmeye devam ediyor. Türk Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerine yönelik olarak başlatılan çalışma kapsamında mühendislerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçaklarımızın 8 bin saat olan uçuş ömrünü 12 bin saate çıkarmış bulunuyoruz.

T129 ATAK Açıklaması

Bugüne kadar farklı kuvvetlerimize 20’den fazla teslimat gerçekleştirdiğimiz ANKA’nın teslimatlarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde sahada operasyon kabiliyetini artıracak ve en üst seviyeye çıkaracak yeni nesil teknolojiler ile donatılmış T129 ATAK helikopterimizin Faz 2 konfigürasyonunu Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. Özellikle T129 ATAK ve ANKA nezdinde teslimatlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kuvvetlerimizin istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, gereksinimleri tespit ederek sahada daha efektif olmak için ne gerekiyorsa TUSAŞ olarak yapmaya gayret ediyoruz.