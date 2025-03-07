Kripto Paralar İçin Tarihi Karar: Artık Bitcoin de Altın ve Dolar Gibi Resmi Bir Değer!

Donald Trump'ın ABD'de yeniden başkan seçilmesinin ardından adeta uçuşa geçen kripto para piyasayası ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Trump, seçimlerde vadettiği kripto düzenlemelerine bir yenisini ekleyerek, ABD'nin resmi olarak bir Bitcoin (BTC) rezervi oluşturmasını sağlayacak yeni kararnameyi imzaladı.

Bu gelişmenin kripto paralar adına tarihi bir eşik noktası olduğunu söylemek mümkün. Zira artık ABD için BTC de tıpkı altın, gümüş ve dolar gibi resmi bir değer olacak.

Donald Trump, Bitcoin Rezervlerinin ABD'ye Büyük Avantajlar Kazandıracağını Düşünüyor

ABD Başkanı tarafından imzalanan yeni kararnameye göre, ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, ülke adına rezerv oluşturmak gibi BTC'ye yönelik stratejiler kararlar verebilecek. Bu da ünlü kripto para biriminin, ABD nezlinde altın, gümüş ve dolarla aynı sınıfta yer alması demek.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın ABD'ye stratejik avantajlar sağlayacağı ifade edilirken, BTC'nin tıpkı altın ve gümüş gibi sabit bir arza sahip olduğu, bu nedenle kripto paralar için de stratejik politikaları uygulanması gerektiği dile getiriliyor.

Öte yandan alınan yeni kararın şimdilik ne BTC ne de diğer kripto paralar için olumlu etki göstermediğini söyleyebiliriz. Zira son 24 saatte yüzde 4,7 oranında düşüş yaşayan BTC, şu anda 89 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Benzer şekilde diğer popüler kripto para birimlerinin de düşüş gözlemlendiğini belirtelim.

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