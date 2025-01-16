Beklenen Haber Geldi: ABD Çin'e Çip Satışını Yasaklayacak!

Dünyanın süper gücü olarak görülen ABD ile rakibi Çin arasında pek çok farklı sektörü etkileyen büyük bir teknoloji savaşı uzun yıllardır devam ediyor. ABD'nin bu savaştaki en büyük silahlarından biri ise 2028 yılında Başkan Trump ile başlayan satış ambargoları. Gelin görün ki kendisinin tekrardan ABD Başkanlığını devralacağı şu sıralarda Uzak Doğu devine bir yaptırım kararı daha gelebilir.

Aktarılanlara göre Biden Hükümeti, görevden ayrılmasına günler kala Çin'e önemli bir gelişim kaydettiği çip sektörü üzerinden bir darbe vurmak için harekete geçti. Hükümetin 14nm ve 16nm süreci ile üretilen çip ürünlerinin Çin'e satışını yasaklayacak yeni bir yaptırımı yakında hayata geçirebileceği iddia ediliyor.

Çip Üreticileri, Ürünlerini Çinli Firmalara Satamayacak

İddialarda pek çok sözü geçen yeni yaptırım, 14nm veya 16nm işlem teknolojileriyle üretilmiş ve 30 milyar transistör veya daha fazlasını içeren işlemcilerin Çin'e satışını engeleyecek. ABD'nin yeni kısıtılması, TSMC, GlobalFoundries, Intel ve Samsung Foundry gibi önemli çip üreticilerinin Çinli firmalar ile olan ticari ilişkisini büyük oranda etkileyebilir.

Bununla birlikte, işlemci üreticileri sözünü ettiğimiz yapıda geliştirilen çiplerin satışı için ABD Ticaret Bakanlığı’ndan ihracat lisansı alacak. Böylece firmalar bu ürünleri ABD tarafından belirlenen "yetkilendirilmiş müşterilere" dışında başka herhangi bir şirkete satamayacak. Söz konusu müşteriler arasında bazı Çin merkezli şirketlerin de olabileceği belirtliyor.

Öte yandan günümüzde akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazların ana işlemcilerinde 14nm'den daha gelişmiş çipler kullanılıyor. Bu nedenle söz konusu yaptırımın, telefon ve bilgisayar gibi tüketici elektroniği ürünlerini büyük oranda etkilemeyeceğini belirtelim. Yeni yaptırım daha çok eski donanım birimlerinin Çin üzerinden Rusya ve İran'a tedarik edilen çipler ile geri üretimini engellemek için uygulanacağı söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım....