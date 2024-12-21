Politikaya Karışmak Yetmedi: Elon Musk Şimdi De ABD Eğitim Sistemini "Düzeltmeye" Soyunuyor

ABD Başkanlık Seçimleri'nden sonra ipleri iyice eline alan Elon Musk, artık sadece politikaya müdahale etmekle yetinmiyor; şimdi de ABD'nin eğitim sistemini yeniden tasarlamayı hedefliyor.

Güney Afrikalı milyarder, Teksas'ta Ad Astra adını taşıyan bir anaokulu için finansman sağlayacağını açıkladı.

Okul, geçtiğimiz günlerde eyaletten 21 öğrenciyi eğitmek üzere bir lisans aldı. Montessori modeliyle çalışan özel okulun web sitesine göre, 3 ila 9 yaş arasındaki çocuklar burada eğitim alacak. Ancak ne hikmetse henüz okulda ne çocuklara ne de öğretmenlere dair bir iz bulunuyor.

Ad Astra, Musk’ın işletmelerinin hızla genişlediği Bastrop, Teksas yakınlarında yer alıyor. Bu bölge, Musk’a ait Boring Co. tünel kazma şirketine ve SpaceX Starlink uydularının üretim sahasına ev sahipliği yapıyor. Ek olarak X (eski Twitter) için inşaası süren bir bina da bu bölgede bulunuyor.

Çalışan Çocuklarına Özel Okul Mu?

Musk daha evvel de Ad Astra ismini kullanarak bazı eğitim girişimlerinde yer aldı. Yeni anaokulu projesinin de kendi çalışanlarının çocuklarına özel bir proje olma ihtimali var. Okul için öğretmen arayışına başlandı ve ilanda şu ifadeler yer aldı:

Aileleri insanlık sınırlarını genişleten çığır açıcı projelere destek olurken, çocukları da yalnızca otantik bir Montessori deneyimiyle gelecek neslin yenilikçileri olacak.

Elon Musk, eğitim sistemine müdahil olan ilk teknoloji milyarderi değil. Şu sıralar ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki buzları eritmeye meyilli olan Mark Zuckerberg, Summit Learning ile eğitimi kişiselleştirmeyi denemişti. Jeff Bezos ise adını taşıyan bir dizi anaokuluna kaynak sağladı.

Öte yandan Bill Gates, charter okullar ve Ortak Çekirdek Devlet Standartları gibi projelerle uzun süredir eğitime katkı sağlıyordu ancak bu çabaların öğrencilere net faydalar sağladığı şüpheli.