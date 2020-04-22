ABD’den Çin’e Covid-19 Davası!

Coronavirüs (covid-19) ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp daha sonra tüm dünyaya yayıldığı için birçok ülke Çin’i bu konuda suçlu olarak görüyor. ABD’nin Missouri eyaleti de, virüs salgınıyla ilgili olarak dünyaya yalan söylediği gerekçesiyle Çin hükümetine dava açtı.

Çin Hükümetine Coronavirüs Suçlaması

Çin hükümetine ve Çin Komünist Partisi'ne dava açan Missouri Başsavcılığı’nın gerekçesi, Çin’in bilgi gizlemesi, ihbarda bulunanları tutuklaması ve salgının bulaşıcı doğasını inkar etmesi olarak ifade edildi.

Ayrıca iddianamede, Çin’in bu eylemleri nedeniyle Missouri eyaletinde can kayıpları ve ekonomik sorunların yaşandığı belirtilirken, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

Missouri eyaletinin yanı sıra ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde 22 Cumhuriyetçi üye, Trump yönetiminin Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını talep ediyor.

Salgından en fazla etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD’de, John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 814 bin 587 kişiye coronavirüs bulaşırken, 43 bin 796 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.