ABD Dijital Hizmetler Vergisi için Soruşturma Başlatabilir

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer son zamanlarda bazı ülkeler tarafından uygulanmaya başlanan 'Dijital Hizmet Vergisi' için açıklamalarda bulundu.

'Misilleme Yapacağız'

Dijital Hizmet Vergisi, başta Fransa ve ülkemiz dahil olmak üzere birkaç ülkede uygulanıyor. Lighthizer yaptığı açıklamada Fransa'nın bazı Amerikalı teknoloji devlerine getirdiği verginin bu şirketler için haksızlık olduğuna ve rekabeti kısıtlayıcı bir adım olduğuna dikkat çekti.

Bu adıma karşı misilleme yapacaklarına dikkat çeken Lighthizer, Fransa'dan ithal edilen şampanya, şarap, el çantası, peynir ve diğer bazı ürünlere yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi getirmeyi düşündüklerini söyledi. Söz konusu ürünlerin ticaret hacmi yaklaşık olarak 2,4 milyar dolar seviyesinde. Bununla birlikte nihai karar 6-7 Ocak tarihinde düzenlenecek oturumda belli olacak.

'Türkiye'ye de Soruşturma Açabiliriz'

Fransa konusuna değinen Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu verginin uygulandığı diğer ülkelere de dikkat çekti. Konuşmalarına devam eden Lighthizer; Türkiye, İtalya ve Avusturya için de benzer soruşturmalar açmayı değerlendirdiklerini belirtti.