Türkiye ABD'den F-16 Satın Almaktan Vazgeçiyor! Peki Neden?

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlere göre Ankara, ABD ile yürütülen F-16 tedarik projesini iptal etmeyi değerlendiriyor. Bunun yerine milli savaş uçağı KAAN için gerekli motor tedarikini hızlandırma planı gündemde. İşte konuyla ilgili detaylar...

MMU KAAN Motoru İçin Türkiye F-16 Satın Almaktan Vazgeçiyor!

Middle East Eye’ın aktardığına göre, Türkiye’nin ABD ile yürütülen F-16 tedarik sözleşmesini iptal etmesi ve bunun yerine KAAN savaş uçağı için jet motoru satın almayı gündemine aldığı iddia edildi. Bu yaklaşım Türkiye’nin uzun vadede kendi milli uçağına ağırlık verme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Habere göre Ankara, F-16 alımlarını sürdürmek yerine motor teknolojisine odaklanarak KAAN’ın geliştirilmesini hızlandırmak istiyor. Böylece dışa bağımlılığın azaltılması ve milli kapasitenin artırılması amaçlanıyor. Buna karşın resmi makamlar henüz sözleşmenin iptali ya da motor tedariki konusunda kesin bir açıklama yapmış değil.

Ancak geçtiğimiz dönemde F-16 siparişlerinde küçültmeye gidildiği ve alternatif planların masada olduğu biliniyor. MMU KAAN ise Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi olarak dikkat çekiyor. Uçak gövdesi ve sistemleri büyük ölçüde yerli üretim olsa da motor konusunda hâlâ dış kaynaklı çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Bu nedenle atılacak her adım yalnızca teknoloji değil aynı zamanda diplomasi açısından da kritik önemde. Ancak 5. nesil çözümlerin geliştirilmesi adına motor talep edilmesi ABD ve diğer ülkeler açısından kritik bir sorun yaratabilir. Zira her ne kadar ticari anlaşmalar dostluk ilişkileri içerisinde yapılsa da ülkelerin caydırıcılık güçlerinin de bu ticari faaliyetler ile ortaya çıktığı bilinen bir gerçek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...