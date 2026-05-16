vivo'dan 144Hz Ekranlı ve 50 MP Kameralı Telefon Geliyor!

vivo şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunduğu V70'in devam modeli için geri sayıma geçti. vivo V80 ile ilgili bugüne dek çok fazla bir detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyle değişti. Zira cihaz tanıtım öncesi kritik bir eşiği aştı. İşte merak edilen detaylar!

vivo V80 IMEI Veri Tabanında Göründü

vivo'nun yaklaşan orta segment telefonu V80 kısa bir süre önce model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu gelişme cihazın varlığını doğrulasa da modelin herhangi bir teknik özelliğini doğrulamıyor. Fakat tanıtım etkinliğinin yaklaştığına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

vivo V80 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Yenileme Hızı: AMOLED

AMOLED Ekran Teknolojisi: 144Hz

144Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemci

Sekiz çekirdekli bir Snapdragon işlemci Ana Kamera: 50 + 50 + 50 MP

50 + 50 + 50 MP Batarya: 7.000 mAh veya daha üzeri

vivo V80 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo V80'de 6,67 inç boyutlarında 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran bulunacak. Karşılaştırmak gerekirse geçen yıl satışa çıkan selefinde 6,59 inçlik 1260 x 2750 piksel çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir panel tercih edilmişti. Yani yeni modelde yenileme hızının ve ekran boyutunun artacağını söyleyebiliriz.

Yüksek yenileme hızları menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde etmenizi sağlıyor. Buna ek olarak AMOLED ekranı ise siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebilmenize yarıyor.

vivo V80 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefona güç verecek işlemci şu an için belli değil. Fakat burada selefi vivo V70 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere cihazda Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti kullanılmıştı. 4 nm mimariyle üretilen bu donanım 5 nm tabanlı rakiplerin kıyasla daha az güç tüketiyor, daha hızlı çalışıyor ve aynı zamanda daha az ısınıyor.

İşlemci oyun performansında da üzmüyor. Yapılan testlerde PUBG Mobile’da ortalama 114 FPS, Call of Duty Mobile’da 88 FPS ve Asphalt Legends’ta ise yaklaşık 79 FPS seviyelerinde performans sunabildiğini görüyoruz. Yeni telefonda kullanılacak işlemcinin daha güçlü olacağını düşündüğümüzde oyun performansının da daha iyi seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz.

vivo V80 Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Bir önceki modelde ise ultra geniş açı sensörü 8 megapiksel çözünürlüğündeydi. Yani yeni model daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabilmenizi sağlıyor. Periskop telefoto sensörüyse uzaktaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan sağlıyor.

vivo V80 Bataryası Nasıl Olacak?

vivo V80'de 7.000 mAh veya daha yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alması bekleniyor. vivo V70’te 6.500 mAh’lik bir pil tercih edildiğini düşündüğümüzde yeni modelin kullanıcılara daha uzun kullanım süreleri sunacağını belirtelim. Maalesef şarj hızlarıyla ilgili ise şu an için herhangi bir detay paylaşılmadı.

vivo V80 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo V70 bu yılın şubat ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu nedenle V80'in hemen tanıtılması beklenmiyor. Bu nedenle yüksek ihtimalle 2026'nın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi ihtimaller dahilinde. Bunun dışında vivo V70'in Türkiye'de satılıyor. Bu nedenle yaklaşan V80'in de tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ülkemize gelmesi söz konusu.

vivo V80 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70 halihazırda markanın resmi web sitesinde 54.999 TL fiyat etiketiyle satışta. vivo V80'in daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde 58.999 TL seviyesinde bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Tabii yine şirketin resmi açıklamasını beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

vivo V80’in sızdırılan özelliklerine baktığımda beni memnun ettiğini söyleyebilirim. 144Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranı, güçlü işlemcisi, üç adet 50 megapiksel kamerası ve 7.000 mAh üzeri bataryasıyla kullanıcıları performans konusunda üzmeyeceğini düşünüyorum.