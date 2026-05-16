POCO'nun 120Hz Ekranlı Tableti Yolda! 7600 mAh Batarya ve Dahası

POCO'nun bütçe dostu Android tableti Pad C1, bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen tablet, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO Pad C1'in TDRA Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen POCO Pad C1, 2603APC14G model numarası ile birlikte TDRA sertifikası aldı. Bu sertifika, tabletin güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TDRA ayrıca tabletin yakında tanıtılacağını gösteriyor.

POCO Pad C1'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9,7 inç civarı

9,7 inç civarı Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2048 piksel

1280 x 2048 piksel Ekran Parlaklığı: 600 nit

600 nit Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO Pad C1'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pad C1'in ekranı 9,7 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Tablet ayrıca 1280 x 2048 piksel çözünürlük, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO Pad'de 12,1 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık tercih edilmişti.

600 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bu hissediliyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

POCO Pad C1'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek veya belge taramak gibi aktiviteler için 8 megapikse çözünürlüğünde arka kamera bulunabilir. Ön yüzeyde ise fotoğraf çekmek, video kaydetmek ya da görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse POCO Pad'de 8 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

POCO Pad C1'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pad C1, 7.600 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu kapasite, bütçe dostu Android tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. POCO'nun diğer tablet modeli Pad'de 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

POCO Pad C1 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO Pad C1'in 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO Pad ise 2024 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

POCO Pad C1 Türkiye'de Satılacak mı?

FCC sertifikasında yer alan ülke kodlarına göre Pad C1 Türkiye'de satışa sunulacak. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadını belirtelim. Bu arada Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor.

POCO Pad C1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO Pad C1'in 179 dolar civarında bir fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin 148 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı yaklaşık 10 bin TL olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO Pad C1'in batarya kapasitesi ve yenileme hızı dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacağını belirteyim. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip cihazdan 120Hz yenileme hızına sahip cihaza geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.