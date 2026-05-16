Türkçe Destekli Macera Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Steam'de bu hafta çok sayıda oyun ücretsiz hâle geldi. Bunlardan bazılarını geçici bir süre ücretsiz oynanabilir yapımlardan oluştururken bazılarını da kütüphaneye eklendikten sonra sonsuza kadar erişilebilen oyunlar oluşturdu. Yeni ücretsiz hâle gelen bir koşu oyunu ise ikinci kategoriye giriyor. Oyunu eğer şimdi alırsanız her zaman size ait oluyor.

Steam'de Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Steam'de Dino running from a Furry: Gamesforfarm ücretsiz oldu. Oyun normalde 2.99 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 136 TL'ye denk geliyor. Elbette ki çok yüksek bir fiyata sahip olduğu söylenemez ancak oyunlara para harcamayı çok seven biri değilseniz değerlendirmek isteyeceğiniz bir fırsat olacaktır.

Bu arada fırsattan yararlanmak için 30 Mayıs 2026 saat 20.00'ye süreniz olduğu belirtelim. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli olacak ve o andan itibaren kütüphaneye bedava eklemeniz mümkün olmayacak. Öncesinde alanlar ise oyunu belirtilen tarihten önce yüklemese bile dilediği zaman indirip oynama imkânına sahip olacak.

Dino running from a Furry: Gamesforfarm Nasıl Ücretsiz Alınır?

Steam'i açın.

Mağazaya gidin.

Arama kısmına "Dino running from a Furry: Gamesforfarm" yazın.

Oyunun ismine basarak mağaza sayfasına gidin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Dino running from a Furry: Gamesforfarm Nasıl Bir Oyun?

Macera oyunları arasında konumlanan Dino running from a Furry: Gamesforfarm, sürekli olarak hareket etmek zorunda hissettiğiniz bir oyun. Oyunnda "Bay Furry" isimli büyük ve tehlikeli bir karakterden kaçmaya çalışan Dino'yu yönetiyorsunuz. Her koşuda biraz daha ileri gitmeye ve yeni bir rekor kırmaya çalışıyorsunuz.

Oyunda mümkün olduğuna uzun süre yakalanmadan ilerlemelisiniz. Yolda para toplamalı, engelleri aşarak yüksek puan elde etmelisiniz. Toplanan paraları ise görünümü değiştirmek için kullanıyorsunuz. Bu da başarınızı sadece sayıdan ibaret yapmıyor, gözle görülebilir bir farka sahip hâle geliyorsunuz. Eğer reflekslerinizin çok gelişmiş olduğuna inanıyorsanız bu yapımda çok zorlanmayacaksınızdır.

Dino running from a Furry: Gamesforfarm'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Celeron

Intel Celeron RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics

Intel HD Graphics DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Dino running from a Furry: Gamesforfarm aslında sadece ismiyle bile nasıl bir oyun olduğunu anlatıyor. Furry isimli bir karakterden kaçmaya çalıştığımız, bu sırada etraftan da para topladığımız oyun ilk bakışta çok da içine çekecek bir oyun gibi görünmüyor ama bir kere oynamaya başladıktan sonra aslında çok keyifli bir oyun olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Kendi adıma konuşmam gerekirse özellikle küçük molalarda zaman geçirmek adına harika olduğunu söyleyebilirim.