İlk Kez Paylaşıldı: MMU KAAN Nasıl Üretiliyor?

Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş uçağı MMU KAAN, üretim ve test sürecindeki yeni görüntülerle gündemde. TUSAŞ tesislerinden paylaşılan üretim aşamaları ve uçuş anları uçağın ilerleyen dönemdeki yol haritasına dair ipuçları veriyor. Özellikle sosyal medyada yayımlanan videolar, hem havacılık meraklılarının hem de savunma sanayii takipçilerinin dikkatini çekiyor. İşte detaylar...

MMU KAAN Nerede Üretiliyor?

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Ankara’da üretiliyor.

MMilli Muharip Uçak KAAN yerli üretim parçalar ve milli mühendislik tecrübesi ile Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerinde üretiliyor. Proje, tamamen yerli imkânlarla geliştirilen parçaların yanı sıra yurtdışı ortaklıklarla sağlanan sistemleri de içeriyor. Uçağın gövdesi, radar izini azaltan kompozit malzemelerden üretilirken; görev bilgisayarları ve uçuş kontrol yazılımları da büyük ölçüde yerli olarak tasarlanıyor.

MMU KAAN Nasıl Üretiliyor?

Üretim sürecindeki en kritik aşamalardan biri, yüksek hassasiyetli montaj ve entegrasyon. KAAN’ın gövde yapısı, kanatları ve elektronik sistemleri, TUSAŞ’ın modern tesislerinde bir araya getiriliyor.

Bu aşamalar, hem uçuş güvenliği hem de beşinci nesil standartlarını yakalayabilmek için titizlikle yürütülüyor. Ayrıca hem TUSAŞ tesisinde imal edilmiş parçalar hem de yerli üreticilerden satın alınan parçalar tesiste bir araya getirilerek uçağın kendisini oluşturuyor.

