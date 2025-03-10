F-35 Satın Alan Ülkeler Uçağı Kullanamıyor: ABD'den Engel!

Amerika Birleşik Devletleri F-35 satışlarında sorun çıkartmasının ardından ülkelerin uçakları kullanma stratejilerine de karışıyor. Gelen bilgilere göre uçağı çalıştırmanız, gerekli muharebe özelliklerini kullanmak istediğinizde Amerika'dan izin almanız gerekiyor. Dünya gündemine oturan olayın ardından pek çok hava kuvvetleri pilotun şikayetçi olduğu bilgisi de geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri F-35'i Kullanmanıza İzin Vermiyor!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından pek çok ülkeye satışı yapılan hatta bir dönem Türkiye'nin de proje grubunda bulunup daha sonrasında gruptan atılması, uçak satışının yapılmaması gibi sorunlarıyla uğraştığı meşhur uçak F-35'in sorunları hala bitmiyor. Uçağı alan ülkeler kullanım konusunda çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri uçağı size satıyor ama aslında satmıyor.

Konuyla ilgili olarak InfNews tarafından yapılan haberde "F-35'i satın alınca sahibi olamıyorsunuz. Uçak, sizin sahibiniz oluyor" başlığı yer aldı. Buna göre ABD, uçağın çalıştırılması ve gerektiğinde muharebe sisteminin (savaş modu) aktif olması için LINK-16 adı verilen veri paylaşım sistemi üzerinden her kullanımdan önce şifre gönderiyor. Kısacası mobil bankacılığa giriş yapar gibi her kullanım öncesinde bir şifre talep ediyorsunuz.

Bu konu acil kullanımların gerekli olduğu durumlarda büyük bir problem teşkil etmekte. Yani ABD o an uçağı kullanmanızı istemiyorsa kullanamıyorsunuz. Bu da aslında F-35'in sahibi olmadığınızı ABD'ye bir miktar para ödeyerek "izinle" kullandığınız anlamına geliyor. Bu konuda Güney Koreli pilotlar oldukça dertli. 40 adet F-35 satın alan Güney Kore'nin pilotları her seferinde izin almaktan bıktıklarını belirtiyor.

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